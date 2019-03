Polizeisprecher Schätzle: „Die Örtlichkeit wird überwacht“

Auf „MM“-Nachfrage nimmt die Polizei Stellung zum Abend des 22. März: Gegen 21.45 Uhr, so der Bericht des Streifendiensts, seien acht Personen zwischen 13 und 18 Jahren an der Hütte unterhalb der Burg angetroffen worden. Sie hätten mitgeteilt, dass sie keine Steine geworfen hätten. „Allerdings habe sich aber kurz vor der Kontrolle eine andere Jugendgruppe an der Weinhütte aufgehalten, die zwischenzeitlich gegangen sei,“ teilt Pressesprecher Norbert Schätzle mit.

Vermerkt wird, dass einzelne Teenager polizeibekannt seien, und zwar wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sachbeschädigungen und Vandalismus. Die Vorfälle des Abends werden bei der Polizei als versuchte gefährliche Körperverletzung geführt.

Den Beamten sei bekannt, dass der Schulhof in der warmen Jahreszeit zum Treffpunkt Jugendlicher werde, die dort Müll und Flaschen hinterließen – Hinweise auf Drogenkriminalität habe es indes nicht gegeben.

Schätzle betont: „Die Örtlichkeit wird von den Dienstgruppen im Rahmen der Streife und vom Polizeiposten (in Zivil) überwacht.“ stk

