Prägende Gestalt der Kommunalpolitik

2020 ist für Christian Wolf ein besonderes Jahr. Seit exakt zwei Jahrzehnten führt er die Grünen im Schriesheimer Gemeinderat, als dienstältester Fraktionschef der Region. Und an diesem Freitag feiert er 65. Geburtstag. Ungeachtet jeder Vermutung, die bei Betrachtung dieser beiden Jubeldaten aufkommen mag: Ans Aufhören ist nicht gedacht.

Das Wirken für Schriesheim, speziell für seinen Wohnort Altenbach, prägt, so scheint es dem Betrachter, sein gesamtes Leben – obwohl er gar nicht hier geboren ist, sondern in Hannover. Erst 1979 kommt der Diplom-Geologe nach Schriesheim.

Amtszeiten mit Rekordlänge

Nach Jahren, in denen seine Haare noch länger sind und klassische „linke“ Aufreger wie die Volkszählung Objekt seines Engagements bilden, entdeckt er seine Liebe zur Kommunalpolitik, die ihn nicht mehr loslässt. 1984 wird er für die Grüne Liste Stadtrat, im Februar 2000 ihr Sprecher im Rat – mittlerweile als dienstältester Fraktionschef der Region. In den 1980-er und 90-er Jahren arbeitet er sich wie alle Grünen an Peter Riehl ab, kostet den eigentlich starken Bürgermeister viele Nerven.

Noch ist er in seiner Fraktion Teil eines Teams: Gisela Reinhard für die grüne Seele, Hansjörg Höfer fürs Schriesemer Gemüt, Wolf für die Strategie. Die Wahl seines Fraktionskollegen Höfer 2005 zum Nachfolger Riehls wird Wolfs erstes politisches Meisterstück. Ob ihn das Amt auch selbst reizt? Qualifiziert dafür hält er sich ohne Zweifel. Doch 2005 muss es aus strategischen Gründen ein „Schriesemer Bu“ sein (Höfer). Und heute ist die Altersgrenze erreicht.

Gleichwohl gilt er im Rat längst als einflussreichste Gestalt (eine Zeitlang sogar in Opposition zum grünen Bürgermeister) – schon allein als Chef der stärksten Fraktion. Dies werden die Grünen in Schriesheim, lange bevor dies 2019 auch an vielen anderen Orten der Fall ist. Und so darf er sich auch dies zurechnen; denn als er die Fraktion 2000 übernimmt, ist sie nur die Nummer 3.

Bei der Konkurrenz erzeugt dies mittlerweile hilfloses Staunen, zuweilen auch Zorn. So tut man sich im Rat eben manchmal zusammen, um Wolf die Grenzen aufzuzeigen. Dann bleibt auch die mit Abstand größte Fraktion ohne Erfolg. Das ärgert Wolf auch persönlich. Erst recht, wenn die eigene Fraktion einmal nicht geschlossen ist. So, als das von ihm abgelehnte Projekt Schulsanierung eine knappe Mehrheit findet.

Altenbach als Passion

Auch ausgerechnet in Altenbach, wo er seit 31 Jahren Ortschaftsrat ist, gibt es Rückschläge. Bis 2009 Vize-Ortsvorsteher, wäre er gerne aufgerückt, scheitert aber am festen gegnerischen Block. Doch, so glauben viele: Der Traum bleibt. Um ihn zu verwirklichen, ist er ja jung genug: Der Freie Wähler Herbert Kraus ist 70, als er 2014 Ortsvorsteher wird.

