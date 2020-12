„Präsenzunterricht ist möglich“

Auch für die organisierten Elternvertreter an den Schulen sind das aktuell besondere Zeiten mit neuen Erfahrungen: Erstmals fand die Sitzung des Gesamtelternbeirates der Stadt Schriesheim als Videokonferenz statt. Und wie konnte es anders sein: Es traten technische Probleme auf, die aber mit viel Improvisationskunst gelöst werden konnten. Da fühlten sich die Teilnehmer „an die erste Welle der Pandemie erinnert, als der Online-Unterricht die Schwächen des Bildungssystems offen legte“, wie der Vorsitzende Patrick Schmidt-Kühnle (Bild) berichtet.

Inzwischen habe sich Einiges getan, konstatierten die Vertreter der verschiedenen Schulen. Die digitale Infrastruktur wurde verbessert, zudem gibt es an den meisten Schulen Fortbildungen für Schüler und Lehrer, um bei eventuell erneut notwendig werdendem Online-Unterricht besser gerüstet zu sein. Gelobt wurde das Engagement der Schulen, da jeweils ein Lehrerteam die Fortbildung organisiert und durchführt. „Vom Ministerium ist in dieser Beziehung weiterhin wenig zu hören“, berichtet Schmidt-Kühnle.

Lob für die Schulleitungen

Doch bei allen Verbesserungen war man sich einig: „Eine Rückkehr zum Onlineunterricht wünscht man sich nicht, sind doch an vielen Stellen noch die Lücken der ersten Pandemiewelle zu spüren.“ Von daher unterstütze man die Maßnahmen, die eine Aufrechterhaltung des Präsenz-unterrichts ermöglichen. So etwa die Umwandlung des Sportunterrichtes in Bewegungsstunden, die eine bessere Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ermögliche.

Die jetzigen Maßnahmen scheinen bisher auch erfolgreich zu sein, berichteten die Mitglieder des Gesamtelternbeirates. Zwar seien an einigen Schulen vereinzelte Corona-Fälle aufgetreten, diese jedoch ausschließlich von außen in die Schule getragen worden. Von darauf folgenden Infektionen innerhalb der Schule sei kein Fall in Schriesheim bekannt. „Dies zeigt, dass bei konsequenter Anwendung der Maßnahmen Präsenzunterricht weiterhin möglich ist.“ Zufrieden äußerten sich die Elternvertreter über ihre Kommunikation mit den Schulen. Die Schulleitungen hätten stets schnell und offen berichtet, wenn dies notwendig gewesen sei.

Unter Corona gelitten hatten zuletzt auch die Aktivitäten des Gesamtelternbeirates selbst. Der Schulaktionstag fand in diesem Jahr nur in sehr kleinem Kreis statt. Immerhin konnte Frauke Knapp, die Elternbeiratsvorsitzende der Kurpfalz-Grundschule, berichten, dass drei Klassenzimmer gestrichen wurden – natürlich unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.

Auch das „Berufe-Forum“, das seit einigen Jahren von Eltern an der Realschule und dem Gymnasium durchgeführt wird, konnte Corona-bedingt in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Gesamtelternbeirat denkt nun über eine digitale Lösung nach – ähnlich jener, mit der den Abschlussklassen des letzten Schuljahrganges digitale Grußworte mit auf den Weg gegeben wurden.

Bei den abschließenden Wahlen zum Vorstand des Gesamtelternbeirates wurden Patrick Schmidt-Kühnle, Elternbeiratsvorsitzender des Kurpfalz-Gymnasiums, als Vorsitzender und Sue Hiley, Elternbeiratsvorsitzende der Realschule, als Stellvertreterin bestätigt. (Bild: privat)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020