Praxis geöffnet

Die Physiotherapie-Praxis Ullrich im Schriesheimer Stadtteil Altenbach ist auch in Zeiten der Corona-Krise weiter geöffnet und für ihre Patienten da. Das betonte die Inhaberin Lorena Ullrich nach einem Bericht, der am Freitag in dieser Zeitung erschienen war. Darin hieß es fälschlicherweise, die Praxis sowie die Arztpraxis Kraus seien geschlossen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

„Wir sind zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten zu erreichen“, sagt Ullrich, die die Praxis mit ihrem Mann Benjamin und einer weiteren Mitarbeiterin betreibt. „Wir haben extra so viel investiert, um auch in Zeiten von Corona weitermachen zu können“, erklärt sie. Die Behandlungen würden mit Mundschutz der Klasse FFP 2 vorgenommen, alle Hygienebestimmungen würden eingehalten. „Wir haben allein 80 Liter Desinfektionsmittel beschafft“, so Ullrich. In den sechs Jahren des Bestehens habe man sich ein gewisses Standing aufgebaut, Patienten kämen unter anderem aus Schriesheim, Weinheim, Dossenheim, Heddesheim und dem vorderen Odenwald. Die falsche Meldung habe viele Klienten verunsichert. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020