Programm für Mathaisemarkt 2019 steht

„Wenn andere Weihnachten vorbereiten, dann sind wir in Gedanken schon beim nächsten Fest“, scherzt Hansjörg Höfer. Der Schriesheimer Bürgermeister meint den Mathaisemarkt, der seit 1579 an der Bergstraße gefeiert wird, diesmal also der 440. „Kein ganz rundes Jubiläum“, gesteht das Stadtoberhaupt: „Aber bei uns ist ja immer alles rund.“

Gefeiert wird er eigentlich jeweils am ersten Märzwochenende – diesmal jedoch erst am zweiten. Denn sonst würden sich Mathaisemarkt und Fasnacht überschneiden; auch so schon liegt der Aschermittwoch gerade mal zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung am 8. März 2019.

Diese erfolgt traditionsgemäß mit der Krönung der neuen Weinhoheiten. „Auch dieses Jahr gibt es welche“, versichert Harald Weiss. Doch wer sie sind, darüber lässt der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft natürlich noch nichts raus.

Straßenlauf hat Jubiläum

Erster sportlicher Höhepunkt ist der Straßenlauf am Tag darauf. „Diesmal feiern wir 25. Jubiläum“, berichtet Michael Stang, seit Anbeginn der Organisator: „Natürlich werden wir uns aus diesem Anlass etwas einfallen lassen.“ Für den zweiten sportlichen Hotspot hat KSV-Boxchef Werner Kranz wieder einen Leckerbissen ausgesucht: Kämpfe zwischen dem Boxclub Istanbul und einer baden-württembergischen Auswahl.

Höhepunkt des gesamten Mathaisemarktes bleibt jedoch der große Festumzug der Vereine. Diesmal steht er unter dem Motto „Unserons in Schriese“ (auf Hochdeutsch: Unsereins in Schriesheim). Vizebürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch regt an, dass die Gemeinderäte kostümiert teilnehmen könnten: „Allerdings müsste dies langfristiger vorbereitet als im vergangenen Jahr.“

Ein weiterer Höhepunkt ist die Mittelstandskundgebung des Bundes der Selbstständigen (BdS), die im nächsten Jahr zum 70. Mal stattfindet. Der Festredner steht aber noch nicht fest. „Die Bundeskanzlerin?“, wirft ein Ausschussmitglied ein: „Die hat ja jetzt mehr Zeit“, heißt es unter Anspielung auf Angela Merkels Verzicht auf den CDU-Vorsitz. Doch der Vorsitzende des örtlichen BdS, Rolf Edelmann, wehrt ab: „Wir haben sie drei Mal eingeladen, und sie hat uns drei Mal abgesagt. Jetzt laden wir sie nicht mehr ein.“

Trotzdem zeigt er sich überzeugt, einen interessanten Festredner präsentieren zu können. „Elf Anläufe wie diesmal werden wir nicht brauchen“, erinnert er an den zurückliegenden Markt, als der Europaabgeordnete Daniel Caspary präsentiert wurde. „Zur Not nehmt Ihr halt den Seehofer“, scherzt Werner Kranz.

Wieder Mallorca-Party

Auch musikalisch wird Einiges geboten, wie die dafür zuständige Festwirtin Ilona Böhm berichten kann. So steigt dienstags wieder die Mallorca-Party, montags eine Talentshow über reine Gesangsdarbietungen hinaus, am zweiten Sonntag ein Auftritt der „Schlagertanten“. Und auch die von den Schriesheimern so sehr geliebte Band „Die Lollies“ wird in diesem Jahr wieder engagiert.

Flankiert wird das Festzelt von zahlreichen Begleitveranstaltungen, allen voran der Leistungsschau. „Sie wird mit Sicherheit wieder voll“, zeigt sich Rolf Edelmann überzeugt, verhehlt aber auch nicht Probleme: „Wer die Liste der Aussteller der letzten Jahre ansieht, erkennt, dass gerade mal ein Viertel Schriesheimer sind“, klagt er: „Ich hoffe, das wird wieder besser.“ Bei anderen Festen wie in Rot am See würden gar keine auswärtigen Aussteller zugelassen.

Für einen kulturellen Tupfen sorgt die Kunstausstellung des Kulturkreises, diesmal mit farbenfrohen, teilweise abstrakten Werken von Cornelia Komor. „Sie ist keine Hobbykünstlerin, sondern ein echter Profi“, betont die ehemalige Vorsitzende Romy Schilling, die als Kuratorin der Ausstellung fungiert.

Nicht fehlen darf der Vergnügungspark. „Und natürlich gibt es auch wieder ein Riesenrad mit geschlossenen Gondeln“, versichert Kirstin Fontius vom Ordnungsamt. Apropos Fahrgeschäfte: Bei der Kerwe im September ist der Autoscooter wieder dabei – im Gegensatz zum Vorjahr, was für manche Besucherproteste sorgte. Auch das Kerwe-Straßenfest liegt übrigens später als sonst: Da es immer am ersten September-Wochenende stattfinden muss, der 1. aber ein Sonntag ist, findet es vom 7. bis 9. September statt.

