Projekt voll im Zeit- und Kostenrahmen

Es wird wohl sein letzter offizieller Rundgang über die größte Baustelle in Schriesheim gewesen sein. Stadtbaumeister Markus Schäfer ließ sich am Donnerstag zusammen mit Bürgermeister Hansjörg Höfer und dem Team der Bauverwaltung von Bauleiter Sebastian Bohnekamp auf den letzten Stand der Dinge bei der Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums bringen, bevor der 40-Jährige zum 1. Januar nach Mannheim zur Berufsgenossenschaft wechselt.

„Das hat gut funktioniert“, lobte Bohnekamp die Zusammenarbeit Schäfers mit ihm und den Architekten Dierks, Blume und Nasedy aus Darmstadt. Schäfer gibt nun das 21,5 Millionen Euro teure Projekt ab. „Aber es läuft sicher nahtlos weiter“, so Bohnekamp. „Detlef Schreiber kennt hier auch jede Ecke. Er ist hier sogar zur Schule gegangen“, lobte der Bürgermeister den Experten der Bauverwaltung für das Sanierungsobjekt. Auch Kollegin Beate Kreis sei bestens mit dem Projekt vertraut.

Fassade erhält neue Dämmung

Bohnekamp lenkt den Blick auf die Fassade am ersten Bauabschnitt, an der die Dämmung verstärkt und die Fenster ausgetauscht werden. Dann wird die Außenwand wieder mit den vier Millimeter starken Aluminiumblechen verkleidet. Außerdem erhält jeder Klassenraum eine ganz spezielle, dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmetauscher – daran sei schon vor Corona gedacht worden, erklärte der Bauleiter. Zusätzlich könne aber auch durch das Öffnen der Fenster gelüftet werden.

In die Bibliothek kommt eine barrierefreie, große Toilette, das Treppenhaus wird mit neuen Fluchtwegen im Brandfall ausgestattet, auch in den Klassenzimmern werden extra „Bypass“-Türen geschnitten, durch die die Schüler bei Feueralarm flüchten können. Im Keller zeigte Bohnekamp den Technikraum, in dem künftig ein autonomes Blockheizkraftwerk für Wärme und Energie sorgen soll. „Die technischen Anlagen werden immer größer“, berichtete der Bauleiter, also brauche man dafür ausreichend Platz.

Viel Raum hatten bisher die Oberstufenschüler. „So einen großzügigen Aufenthaltsraum habe ich noch nie gesehen“, staunte Bohnekamp. „War gemütlich zum Chillen“, ergänzte Höfer. Hier wird nun eine Decke eingezogen, um mehr Raum für die Schule zu gewinnen, schließlich soll hier für die nächsten 30 Jahre gebaut werden. Bürgermeister und Bauleiter versprachen jedoch, dass die Malereien der Abiturienten, die bisher den grauen Beton schmücken, weitgehend erhalten werden. „Die Kunstwerke werden nicht gänzlich verschwinden“, so Bohnekamp.

„Wir sind aktuell voll im Fahrwasser“, formulierte Markus Schäfer, als er auf Kosten und Zeitplan für die Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums angesprochen wurde. Durch die Verlängerung des Förderzeitraums auf den 31. Dezember 2023 für das Gesamtprojekt habe Schriesheim etwas Luft bekommen. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt haben im Mai begonnen, und Bohnekamp peilt die Herbstferien 2021 an, um vom ersten in den zweiten Bauabschnitt nebenan umziehen zu können. Die Schüler wechseln dann gegenläufig in den sanierten Gebäudeteil. Die dritte Bauphase ist schließlich der Umbau des naturwissenschaftlichen Traktes.

Höfer, Schäfer und Bohnekamp sind zuversichtlich, dass auch der vom Gemeinderat gedeckelte Kostenrahmen von 21,5 Millionen Euro eingehalten werden kann. 6,4 Millionen Euro davon erhält Schriesheim als Zuschuss vom Bund, 1,6 Millionen Euro zahlt das Land aus dem Klimaschutz „plus“ Programm, und gerade flossen mehr als 700 000 Euro aus dem Ausgleichstopf der baden-württembergischen Kommunen in den ersten Bauabschnitt (wir berichteten). „Wir werden auch für die nächsten Bauabschnitte Anträge stellen“, betonte Höfer.

„Bei Bestandsbauten gibt’s immer Überraschungen, aber wir liegen gut in den Kosten“, verwies Bohnekamp auf in Corona-Zeiten günstige Ausschreibungsergebnisse.

