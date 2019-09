Projektsänger für Chor gesucht

„Sounds Of London“, zu Deutsch Klänge von London, heißt das Motto, unter das der Schriesheimer Kammerchor sein nächstes Konzert stellt. Die Aufführungen im Oktober drehen sich um Komponisten wie Händel oder Mendelssohn, die in London lebten und dort mitreißende bis meditative Musik schrieben. Jetzt sucht das Ensemble noch Sänger in den Stimmlagen Tenor und Bass, die das Chorprojekt unterstützen möchten. Sie sind eingeladen zur Schnupperprobe am Mittwoch, 18. September, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus West. Daneben gibt es ein Probenwochenende am 28. und 29. September. Melden kann man sich telefonisch unter 06223/ 737 00 oder unter markusmkarch@googlemail.com stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019