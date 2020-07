Pumptrack stößt auf Interesse

Die Präsentation der Idee für ein Pumptrack in Schriesheim und die Verabschiedung der Jugendsozialarbeiterin Janika Steinbach bildeten die Schwerpunkte der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderates, zu der sich das Gremium am frühen Montagabend zum letzten Mal vor den Sommerferien getroffen hatte – natürlich im Rahmen der geltenden Corona-Schutzbestimmungen.

Janika Steinbach verlässt Schriesheim zum Ende des Monats, um in ihre Heimat zurückzukehren. „Ich verlasse Schriesheim mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, bekannte sie: „Ich möchte mich aber neuen Herausforderungen stellen.“ So hat sie sich für einen Master der Sozialen Arbeit beworben. „Läge die Stadt Schriesheim in meiner Heimat, dann würde ich auch nicht gehen“, versicherte sie. Der Jugendgemeinderat und Bürgermeister Hansjörg Höfer dankten ihr für ihren Einsatz.

Erster regulärer Tagesordnungspunkt der Sitzung: der Pumptrack. Dem Gremium und den Zuhörern wurde das Projekt vorgestellt – und zwar technisch anspruchsvoll in einem Video. Und darin zu allererst erklärt, was ein Pumptrack überhaupt ist. Das ist eine Art Mountainbikes-Strecke. Auf einem Rundkreis aus Beton und/oder Asphalt kann in beide Richtungen gefahren werden. Er enthält diverse Elemente wie Steilwandkurven, Wellen oder Sprünge.

Der Pumptrack kann mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln genutzt werden, so etwa mit Fahrrad, BMX-Rad, Skateboard oder Inlinern, aber auch mit einem Laufrad. „Er stellt eine gute Möglichkeit der Bewegungsförderung dar“, betont Steinbach. Positiv ist außerdem, „dass er in jeglicher Altersklasse und -gruppe genutzt werden kann.“ Nicht nur der Jugendgemeinderat nahm die Idee positiv auf. Auch der Bürgermeister und die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates zeigten sich interessiert. Da es nur eine Präsentation war, wurde über das Projekt aber noch nicht entschieden.

Weiterer Punkt: das geplante Treffen mit den Grünen. Das Gremium will mit ihnen zusammenkommen, „um über Verbesserungen für eine noch bessere Zusammenarbeit zu sprechen“, wie Sozialarbeiterin Steinbach in ihrer Pressemitteilung über die Sitzung formulierte.

