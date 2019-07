Putz-Aktionen sind ein voller Erfolg

„So warm war es bei einer Jahreshauptversammlung noch nie“, sagt Birgit Becher. Die Vize-Vorsitzende der Branich-Interessengemeinschaft (IG) eröffnet eine Jahreshauptversammlung, die wegen Krankheiten und Ausfällen etwas später im Jahr abgehalten wird als sonst. Der Tätigkeitsbericht enthält deshalb auch schon einige Termine aus dem aktuellen Vereinsjahr, startet aber mit den Anfängen des 2018 neu gewählten Vorstands.

„Wir haben“, sagt Becher, „den Kontakt zur Stadtverwaltung gesucht.“ Dieses und letztes Jahr fand die traditionelle Putz-Aktion der „Branichstaffel“ statt, beide Male mit großem Zuspruch und vielen freiwilligen Helfern. Die Stadt sorgte für Arbeitsmaterial und Abtransport, die Schaffer entfernten Müll und schnitten Bäume und Büsche entlang der Wege zurück. Im Juli beteiligte sich der Verein an den Ferienspielen, im November stand eine Wein- und Schnapsverkostung bei Karl Forschner in Ladenburg auf dem Programm, und der Dezember klang mit einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier aus.

Dieses Jahr ist wieder eine Ferienspiel-Teilnahme geplant: Am 8. August will Karl Balmert mit 20 Teilnehmern die heimische Tierwelt erkunden. Auf der Strecke durch den Wald gibt es eine Ausstellung der Mannheimer Jägervereinigung, wo die Kinder jede Menge Informationen zu wild lebenden Tieren bekommen. „Gedacht ist der Nachmittag für Kinder von sieben bis 13 Jahren“, erklärt Balmert. Eltern können ihre Kinder bereits jetzt anmelden.

Der Vorstand plant auch wieder einen Herbst-Ausflug; Ziel und Termin werden noch bekannt gegeben. Fest steht dagegen schon der Tag der Weihnachtsfeier, sagt Becher: „Wir feiern am 6. Dezember und suchen noch einen Nikolaus.“

Daniel Heberle neuer Kassier

Der Kassenbericht kommt diesmal von Franz-Josef Nelles. Weil der gewählte Schatzmeister erkrankte, übernahm er kommissarisch das Amt, das er zuvor lange ausübte. Er verzeichnete ein sattes Plus am Ende der Abrechnungen; zwar gingen die Einnahmen aus Spenden zurück, dafür flossen aber die Beiträge reichlich: Der Verein hat aktuell 135 Mitglieder.

Nelles darf sein spontan übernommenes Amt an diesem Abend wieder abgeben. Einstimmig wählt die Versammlung Daniel Heberle zum neuen Kassier. Der 35-Jährige lebt seit fünf Jahren mit seiner Frau und den vier Kindern auf dem „Berg“, erklärt, dass er von Bewohnern und Vereinsmitgliedern freundlich aufgenommen wurde. Zugleich kritisiert er, dass immer mehr „Zugezogene von außerhalb ohne Bezug zu Schriesheim“ hier wohnen und appelliert deshalb an die Mitglieder: „Wir sollten zusammenhalten und an unseren Traditionen festhalten.“

Zu Kassenprüfern gewählt werden Nikolaus Becker und Andreas Knapp, dann ehren die Vorstände noch langjährige Mitglieder: 40 Jahre gehören Hans Mai, Ingeborg und Günther Klier zum Verein. Eine posthume Ehrung für 25-jährige Zugehörigkeit nimmt Marion Blickhan entgegen, deren Vater Hermann Günther ein Vierteljahrhundert zur IG gehörte. stk

