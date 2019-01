Quellen fließen wieder

Auf Grund der ausgebliebenen Niederschläge im Sommer 2018 ging die Ergiebigkeit der Quellen, die die Stadt Schriesheim zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung nutzt drastisch zurück. Die Versorgung der Hochzonen (östlich der Panoramastraße, Strahlenberger Straße, Griethweg, Burgweg) musste deshalb vorübergehend auf Trinkwasser, das vom Wassergewinnungsverband Lobdengau bezogen wird, umgestellt werden. Durch die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen, haben sich die Quellen jedoch wieder erholt, wie die Stadt Schriesheim gestern mitteilte.

Das Quellwasser hat bereits kurz nach Weihnachten wieder zu fließen begonnen, war aber nicht für die Verwendung als Trinkwasser geeignet. Durch die zuvor langanhaltende Trockenheit wurden in den ersten Wasseraustritten erhebliche Verunreinigungen mit Schwebstoffen (Erdpartikel) festgestellt. Seitdem wurden die Quellen gespült und sind seit Montag wieder zur Gewinnung von Trinkwasser nutzbar.

Gute Qualität

Das Wasser, das aus dem Buntsandsteingebirge austritt, wird in der Wasseraufbereitungsanlage der Stadt Schriesheim gefiltert. Dabei werden Aluminium und Mangan ausgefiltert. In einer UV-Desinfektionsanlage werden eventuell vorhandene Keime abgetötet. Der Bevölkerung in den Hochzonen steht ab sofort wieder Trinkwasser in hervorragender Qualität zur Verfügung.

Die Wasserwerte können auf der Internetseite der Stadt Schriesheim nach Straßen geordnet genau eingesehen werden. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019