Radfahrerin schwer verletzt

Eine 24-jährige Radfahrerin hat bei einem Sturz am Samstagnachmittag in Schriesheim schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die junge Frau auf der L 536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim jedoch ohne Einwirkung Dritter gestürzt.

Eine Passantin übernahm als erstes die Betreuung, bevor der Notarzt eintraf. Nach der Versorgung durch ihn kam die junge Frau in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Unter anderem trug sie eine Gehirnerschütterung davon. Nach Angaben der Polizei bewahrte sie höchstwahrscheinlich ihr Fahrradhelm vor schlimmeren Verletzungen. Denn dieser Helm wurde bei dem Sturz total zerstört.

Zeugen dieses Sturzes, insbesondere die nicht bekannte Ersthelferin, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/174-4045, in Verbindung zu setzen. pol/-tin

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018