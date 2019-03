Räte wählen günstigste Variante

Nun sind es also doch Container am Wiesenweg. Der Gemeinderat stimmte jetzt dafür, vier Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose mit je drei Zimmern für einen Brutto-Preis von knapp 190 000 Euro bei der Mannheimer Firma Losberger in Auftrag zu geben; dazu kommen Kosten für Strom-, Wasser-, und Heizungsanschlüsse. Mit den Bauwerken ergänzt die Stadt die bereits bestehende Container-Anlage. Und bietet Obdach für Menschen, die, so erklärte Bürgermeister Hansjörg Höfer, „nur schwer zu vermitteln“ seien und anderswo nicht unterkämen.

Es war keine einstimmige Entscheidung und auch keine, die die Stadträte von Herzen trafen – sie setzten allerdings einen Haken an die lange geführte Diskussion, die sich um den Standort und die Qualität des Wohnraums drehte. Wurde ursprünglich beschlossen, dass die Verwaltung nach anderen Plätzen Ausschau halten sollte, so schüttelte FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger nach der erfolglosen Suche den Kopf: „Ich rechne nicht mehr damit, dass wir noch eine Alternative finden.“

Dazu gesellte sich bei der Grünen Liste (GL) Kummer, den vor allem Barbara Schenk-Zitsch persönlich nahm. Sie hätte, da das Thema zum letzten Mal in ihrer Amtszeit aufs Tapet kam, lieber Holzhäuser statt Container gehabt und argumentierte bis zum Schluss engagiert dafür. Ausschlaggebend waren aber letztlich die Kosten, schlug die Variante in Holz doch mit 270 000 bis 286 000 Euro zu Buche: Zu viel für die Mehrheit, die schon im Technischen Ausschuss (TA) signalisierte, nur bis maximal 20 Prozent Mehrkosten „mitzugehen“. Trotzdem nickten einige bei Schenk-Zitschs Vortrag: Sie sprach von besseren Schallschutz- und Dämm-Eigenschaften, die in der Verwaltungsvorlage mit keinem Wort erwähnt seien, außerdem von der Wohn- und Aufenthaltsqualität, die beim natürlichen Baustoff Holz besser sei: „Das ist wichtig, denn viele Menschen sind sehr lange da.“

Das teuerste Modell liege zwar um 46 Prozent über den Kosten für die Container, dafür seien die Zimmer aber auch zehn Quadratmeter groß. Zudem sei die Ausstattung besser, die Duschen gefliest und die Zimmer tapeziert; die Lebensdauer liege bei 30 Jahren, was das Ganze nachhaltiger mache, als die „schnell verwohnt“ erscheinenden Container. Ein weiteres Argument: Im Winter müsse die Stadt auch Quartiere zum Schutz vor Erfrieren stellen, was bei dieser Alternative ohne weitere Kosten möglich sei. Die Rechnung, dass die Mehrkosten eigentlich nur bei 20 Prozent liegen würden, weil die Holzhäuser mehr Quadratmeter bieten, überzeugte die anderen Fraktionen dagegen nicht.

Fehlende Details beklagt

Zwar war auch Bernd Hegmann (FW) nicht glücklich über die Verwaltungsvorlage, beklagte fehlende Details und einen Hinweis, ob auch eine Belegung mit weiteren Personen möglich sei. Das mache die Angebote schwer vergleichbar. Allerdings fand er, dass sich Container besser versetzen ließen, falls doch noch ein anderer Standort gefunden werde.

Eine Spitze kam von Frank Spingel (CDU), der bemerkte: „Grundsätzlich freut es mich, dass der Vorschlag für eine dauerhafte Lösung jetzt von der GL kommt. Etwas mehr Ehrlichkeit beim Umgang mit nicht umsetzbaren Alternativen hätte ich mir schon früher gewünscht.“ Renkenberger griff das auf und erinnerte an die Haushaltsrede von Schenk-Zitschs Fraktionskollegen Robert Hasenkopf, der seinerzeit mahnte, bei jedem Projekt auf die Kosten zu achten.

Gabriele Mohr-Nassauer (SPD) schloss sich der GL an – insofern, als ihr ein Holz-Bau lieber gewesen wäre. Doch angesichts der Kosten argumentierte sie mit dem Aspekt der notfallmäßigen Unterkunft und setzte auf einen späteren Neubau in der Talstraße, der dazu einen Ausgleich schaffen könne. „Ich verstehe es nicht, dass keiner auf die Lebensdauer eingeht“, gab Schenk-Zitsch noch nicht auf – auch eingedenk ihres Fraktionskollegen Georg Grüber, der im TA unlängst von der „Unmenschlichkeit“ der Container-Unterbringung sprach. Er war an diesem Abend nicht da; allerdings hätte seine Stimme das Ruder auch nicht herumgerissen: Mit sechs Gegenstimmen stand die GL auf verlorenem Posten – eine klare Mehrheit für die Container.

