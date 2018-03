Anzeige

Die Generalsanierung des Kurpfalz-Gymnasiums in Schriesheim wird für die Stadt erheblich teurer als zuletzt angenommen. Wenn der Gemeinderat heute Abend grünes Licht gibt, dann fließen in den kommenden Jahren rund 20 Millionen Euro aus der Stadtkasse in den maroden Gebäudekomplex aus den 1970-er Jahren. Die Gesamtkosten werden auf 32,3 Millionen Euro geschätzt.

Der Gemeinderat muss sich heute also einmal mehr mit dem Mammutprojekt befassen. Zuletzt hatte er zwölf Millionen Euro in den Haushalt für 2018 und die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. Jetzt strebt Bürgermeister Höfer eine Grundsatzentscheidung zugunsten der Sanierung an, die fast das doppelte an Geld erfordert. Die Eile begründet er damit, dass der Zuschussantrag für ein entsprechendes Bundesprogramm bis 28. März eingereicht sein muss. Der Bürgermeister hofft auf fünf bis sechs Millionen Euro aus dem Bundesprogramm und auf etwa den gleichen Betrag vom Land. Schriesheim müsste im günstigsten Fall also 20 Millionen Euro schultern. Höfer hält das Projekt dank niedriger Zinsen und hoher Steuereinnahmen sowie der Zuschüsse für machbar.

„Wir hatten einen Schulbauprozess mit allen Beteiligten“, erinnert der Bürgermeister an die lange Vorgeschichte des Projektes. Die Architekten seien zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Sanierung in Abschnitten nicht möglich ist: „Das muss alles in einem Rutsch passieren.“ Auch im Sanierungsprogramm des Bundes sei eine abschnittsweise Sanierung nicht vorgesehen: „Es gibt nur einmal einen Zuschuss pro Gebäude.“ Eine weitere Bedingung: Die Stadt muss bis zum 31. Dezember 2022 fertig sein.