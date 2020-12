„Rauschen wurde zum Dröhnen“

Die gerade abgeschlossene Sanierung der Autobahn A 5 hat in Höhe Schriesheims nach Ansicht der Anwohner zu einer Verschlechterung der Lärmsituation geführt. „Verursacher sind höchstwahrscheinlich die Betonschweller, die den begrünten Mittelstreifen ersetzt haben“, sagt der Sprecher der Anwohner-Initiative, Winfried Plesch, dem „MM“.

„Begonnen hat alles an einem Spätsommerabend“, erzählt Plesch, der im Fröchweg wohnt: „Wir saßen bei einem Glas Wein auf der Terrasse, als ich dachte: Irgendwie ist es deutlich lauter geworden als früher.“ Auch in der darauffolgenden Zeit bestätigte sich dieser Eindruck.

„Natürlich denkt man: ,Das bildest Du Dir ein‘“, bekennt Plesch. Doch als er das Thema in der Nachbarschaft ansprach („Wir haben hier eine tolle Gemeinschaft in unserer Straße“), da konnte er sich bestätigt sehen: „Gut, dass Ihr das auch hört“, so die Nachbarn, die auch nicht sicher waren. Ja, sogar aus dem Bollengrubweg und der Heinrich-von-Kleist-Straße kam Zustimmung.

Kein Einzelfall

„Zum einen haben sich die Geräusche von einem Rauschen zu einem Dröhnen verändert, zum anderen ist dieses Dröhnen lauter geworden“, beschreibt Plesch die negative Entwicklung: „Gefühlt ist die Autobahn viel näher gerückt“, klagt er: „Inzwischen fühlen wir uns bei Westwind fast wie auf einem Autobahnrasthof.“

Den Zeitpunkt für das Einsetzen dieser misslichen Situation kann Plesch relativ genau festmachen: das Ende der Fahrbahnsanierung zwischen den Auffahrten Dossenheim und Ladenburg/Schriesheim vor einigen Wochen. Ursache, so Pleschs Vermutung: die Betonschweller in der Fahrbahnmitte.

Vorher befand sich dort ein begrünter Mittelstreifen mit Leitplanken. Im Zuge der Sanierung wurde dieser durch Betonschweller ersetzt, die gebogen, aber außen sehr glatt sind. „Für jeden ist einsichtig, dass dies Auswirkungen auf das Schallreflexionsverhalten hat.“ Je nach Windrichtung wird der Lärm der Autobahn auch in weiter entferntere Gebiete getragen – sowohl der Lärm der Motoren als auch das Abrollgeräusch, „was oft unterschätzt wird“, wie Plesch weiß. Sorgt doch gerade dieses für nervige Penetranz.

Natürlich wird Plesch und seinen Mitstreitern oft vorgehalten: Ihr habt doch gewusst, dass hier eine Autobahn verläuft, als Ihr hergezogen seid. „Dieser Vorwurf ist in unserem Fall nicht berechtigt“, argumentiert Plesch: „Als wir vor zwölf Jahren hier herziehen wollten, haben wir uns auf die Terrasse gestellt und gedacht: Ja, der Lärm ist noch erträglich.“ Und in den zurückliegenden elf Jahren war dies auch so. „Wir haben ihn ohne Murren ertragen.“ Nicht jedoch seit Abschluss der Sanierung.

Und wie sehen die Vorschläge der Anwohner aus? Die beste Lösung aus ihrer Sicht wäre ein Lärmschutz (Wand oder Wall) entlang der Autobahn zwischen Dossenheim und Schriesheim. Oder aber die Betonschweller werden abgebaut und die begrünten Mittelstreifen mit Leitplanken wieder installiert. Zumindest sollten die Betonschweller aber durch „Mützen“ ergänzt werden, die die Lärmreflexion mindern.

Unabhängig davon sei ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern für Pkw und 60 für Lkw sinnvoll – von südlich des Heidelberger Kreuzes bis zum Weinheimer Kreuz, mindestens bis Abfahrt Ladenburg/Schriesheim – eine Forderung übrigens, die von der Stadt Schriesheim unterstützt wird, wie die Pressesprecherin der Verwaltung, Larissa Wagner, versichert: „Die Stadt steht hinter den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.“ Allerdings sei sie nicht zuständig.

Weiteres Problem: „Rechtlich haben wir keinerlei Anspruch auf all diese Maßnahmen“, weiß Plesch. Die über das Jahr berechneten Grenzwerte sind eingehalten, wenngleich in Höhe Fröchweg gerade so. „Es ist eine politische Frage, ob man weiter bereit ist, uns als Bürger einer solchen Belastung auszusetzen.“

Ideallösung Lärmschutzwand

Plesch hat eine Initiative gegründet, der sich inzwischen bereits 17 Haushalte angeschlossen haben. Per Mail wandte er sich an den Lärmbeauftragten der Landesregierung, Thomas Marwein (Grüne), das Verkehrsministerium, das Regierungspräsidium. Bislang keine Antwort.

Der „MM“ fragte seinerseits bei den verschiedenen Behörden nach: „Wir können hierzu keine Meinung äußern“, antwortet Silke Hartmann, die Sprecherin des Landratsamtes: „Für diese Maßnahme ist das Regierungspräsidium Karlsruhe – noch im Auftrag des Bundes – zuständig. Ab 1. Januar wechselt die Zuständigkeit“ – zur Autobahn GmbH.

Sowohl das Regierungspräsidium als auch das Verkehrsministerium haben auf „MM“-Anfrage ihre Antwort für diesen Donnerstag angekündigt. „Wir haben noch Abstimmungsbedarf“, hieß es aus der Pressestelle des Regierungspräsidiums.

