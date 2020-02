Rauschende Party nach der Zwangspause

Auch in diesem Jahr schwang nach einer Zwangspause einen Nachmittag lang Prinz Karneval in der Altenbacher Mehrzweckhalle das närrische Zepter, eine Veranstaltung, die nicht nur bei den Altenbacher Kids auf großes Interesse stößt, sondern auch bei den kleinen Narren aus der Kernstadt.

Das zeigte sich schon beim Vorverkauf der 140 Karten, die so schnell vergriffen waren, dass ihre Zahl noch mal auf 250 aufgestockt wurde – auch die waren schnell ausverkauft. „Das beweist, wie beliebt unser Kinderfasching ist“, freute sich die Judith Denfeld, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, die die Party mit ihren Mitstreitern auf die Beine stellte.

Fantasievolle Kostüme

Gefreut haben sich besonders die kleinen Cowboys und Indianer wie auch die Ritter, denen in diesem Jahr die stämmigen Security-Mitarbeiter die Waffen nicht abnahmen: Für die Sicherheit sorgten diesmal Feuerwehr und Helfer. Krippen- und Schulkinder hatten jedenfalls viel Spaß an diesem Nachmittag, und die Organisatoren ließen keine Langeweile aufkommen. Hatte sich doch der Förderverein ein buntes Unterhaltungsprogramm mit vielen Mitmachspielen vom Eierwettlauf über Luftballonaustreten bis zum Mohrenkopf-Essen überlegt, und auch eine Polonaise durfte nicht fehlen.

Die Kostüme der Kleinen waren bunt und ideenreich. Durch die Halle sprangen Prinzessinnen in rosa Kleidern, Ritter in Rüstungen und böse Hexen. „Was ist denn du für einer“, fragte ein Drache eine Maske und breitete dabei bedrohlich seine Flügel aus. „Ich bin ein Glücksvogel“, kam die Antwort hinter einer langen, spitzen Nase, und schon war der Vogel in der Menge verschwunden.

Die angebotenen Spiele machten alle einen Riesenspaß, besonders das Luftballonaustreten, aber nur für den, der es geschafft hatte, den bunten Ballon mit einem Knall zum Platzen zu bringen, während der andere seine Wut zum Ausdruck brachte. Währenddessen beobachteten die Eltern ihre ausgelassenen Sprösslinge, unterhielten sich mit dem Tischnachbarn und ließen sich den Kaffee und den von den Eltern gespendeten Kuchen schmecken.

