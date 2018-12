„Rechthaberei und Fraktionszwang fehl am Platz“

Normalerweise bildet bei der Jahresabschlussfeier des Gemeinderates die Rede des Bürgermeisters den Höhepunkt; mit Spannung wird erwartet, wie er bewertet, was im zurückliegenden Jahr geschafft oder nicht erreicht wurde. Doch diesmal stiehlt ihm seine Stellvertreterin ungewollt die Schau: Barbara Schenk-Zitsch hält ein beeindruckendes Plädoyer für fraktionsinterne Toleranz.

Zum Hintergrund: Zwei Mal votiert Schenk-Zitsch im zurückliegenden Jahr beim Thema Schulsanierung anders als ihre grüne Fraktion. Damit verschafft sie dem von den Grünen aus Kostengründen abgelehnten Projekt in den beiden Abstimmungen, in denen es auf eine Stimme ankommt, die erforderliche Mehrheit. Das bleibt fraktionsintern ganz offensichtlich nicht ohne Folgen: Am 22. November gibt Schenk-Zitsch bekannt, im kommenden Jahr nicht mehr für die Grüne Liste zum Gemeinderat zu kandidieren.

Insofern weiß jeder im „Hirsch“-Saal, wen die Vize-Bürgermeisterin, von der diese Feier traditionsgemäß organisiert und eröffnet wird, in ihrer engagierten Rede meint, wenn sie sagt: „Es muss möglich sein, dass jeder Einzelne nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden kann“, mahnt sie. „Rechthaberei und Fraktionszwang sind fehl am Platz“, setzt sie hinzu: „Keiner sollte so weit gehen, die eigene Haltung zur einzig legitimen Meinung zu erheben und Abweichler zu Feinden zu erklären.“

Starker Beifall für Rede

Am Ende erhält sie von den knapp 100 Anwesenden – den Mitgliedern des Gemeinderates und den Spitzen der Verwaltung sowie deren Partnerinnen und Partnern – Applaus in einer Länge, wie es sie bei diesem Anlass noch nicht gegeben hat. „Fehlen nur noch standing ovations“, feixt ein ehemaliger Stadtrat. Auch Bürgermeister Hansjörg Höfer würdigt seine Stellvertreterin: „Du warst fleißig, zuverlässig und Du hast Dich einer großen Wertschätzung im Rathaus erfreut.“ Ihr Engagement im sozialen Bereich habe mit dazu geführt, dass Schriesheim in diesem Bereich vorbildlich in der Region sei. Und wieder viel Beifall.

Auch Höfer mahnt zum Erhalt einer Diskussionskultur. „Bisher hatten wir eine Streitkultur, die frei ist von persönlichen Angriffen. Ich hoffe, dass dies so bleibt.“

Dies gelte auch für die Bürger: „Wer meint, er finde kein Gehör, der verschafft es sich“, formuliert er unter Hinweis auf die mehr als einstündige Bürgerfragerunde zum Thema Schulsanierung in der Ratssitzung vom Mittwoch. Allerdings bestehe auch auf Seiten der Bürger eine Informationspflicht: „Die Argumentation, ‘Ich lese keine Zeitung und will daher von der Verwaltung direkt informiert werden, etwa über das Internet‘, kann ich nicht akzeptieren.“

Im Anschluss gibt es die traditionellen Geschenke des Rates für den Bürgermeister, aber auch für ausgeschiedene und neu hinzugekommene Stadträte und Amtsleiter.

Umrahmt wird der Abend von Schauspieler Peter Nassauer mit hintersinnigen Versen sowie musikalisch von der Gruppe „Räuberbänd“, sechs Schülern im Alter von 14 und 15 Jahren unter Leitung von Hans Dieter Schotsch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018