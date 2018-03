Reisen bildet – auch Künstler

Anzeige

„Aber wir sind kein Bilderfriedhof“, betont die Geschäftsführerin. Die Aktiven erstellen nicht nur Werkverzeichnisse, sondern zeigen die Werke auch in Ausstellungen. Auf diese Weise entstand der Kontakt nach Schriesheim. Vor sechs Jahren gab es eine solche Schau im örtlichen Museum Theo Kerg.

Museumsleiterin Lynn Schoene und Tom Feritsch pflegen diesen Kontakt seither, besuchten zuletzt die Ausstellung der Stiftung im Mannheimer Club „Speicher 7“. Und dabei kam ihnen die Idee, eine Auswahl in der Mathaisemarkt-Kunstausstellung zu zeigen.

Die Stiftung wiederum sagte spontan zu: „Hier gibt es keine Schwellenangst“, begründet Köhler: „Hier erreichen wir auch Menschen, die nicht in Museen oder Galerien gehen.“ Immerhin besuchen laut Angaben von Kulturkreis-Vizechef Jochen Wähling bis zu 1500 Menschen jährlich die Schau im Feuerwehrhaus am Rande des Festplatzes; da muss sich manche Galerie schon mächtig anstrengen, um auf solche Besucherzahlen zu kommen.

Die Ausstellung steht unter dem Motto „Reisen – Mannheimer KünsterInnen unterwegs“. „Sie zeigt, dass das Werk der Künstler durch prägende Wahrnehmungen aus anderen Ländern, durch Licht und Luft fremder Regionen beeinflusst wurde.“

Klassisches Thema

„Reisen und Künstler ist ein klassisches Thema“, erläutert Köhler; in die Kunstgeschichte eingegangen ist der Aufenthalt von Paul Klee und August Macke in Tunesien. Wenn auch nicht an solch exotische Ziele, so sind doch auch die jetzt ausgestellten Mannheimer Künstler gereist.

Norbert Nüssle (1932-2012) etwa hinterlässt unter dem Motto „Die Straßen von Paris“ Bilder von Ortsdurchfahrten und Collagen seiner Lieblingsdestination Bretagne. Willi Sohl (1906-1969) widmet sich in seinen expressiven Aquarellen der Insel Sylt, Island und den Lofoten.

Paul Löfflers (1920-1995) hatte auf seinen Reisen immer Skizzenbuch und Aquarellblock dabei – davon zeugen Werke sowohl über den Mannheimer Hafen als auch aus New York. Trude Stolp-Seitz (1913-2004) malte auf ihren Reisen zu klassischen Zielen der 1950er Jahre – und sei auf dem Kofferraum ihres Autos.

Einfluss auf die Malerei

Der Einfluss von Reisezielen auf das künstlerische Wirken ist am stärksten bei Peter Schnatz (1940-2004) abzulesen. Die Eindrücke von Lanzarote führen zum vermehrten Einsatz von Schwarz, die von der Toskana zu zahlreichen Bildern von Ölbäumen. Das Werk Franz Schömbs‘ (1906-1976) ist geprägt von Santorin.

Hans Graeder (1919-1998) kam als Soldat im Weltkrieg eher unfreiwillig weit herum und verarbeitete das Schreckliche, das er sah, ein Leben lang in seinen Werken. Auch der Weg von Ilana Shenhavs (1931-1986) vom KZ Theresienstadt über Israel nach Mannheim spiegelt sich in ihren aufgewühlt wirkenden Arbeiten.

Reisen in die Ferne führen Gabriele Dahms (1944-1999) in ihr Innerstes. Beim Aufenthalt in Asien lernt sie den Taoismus kennen, der ihre großen Leinwände prägt. Wie schreibt der Odenwälder Dichter Günter Merkel: „Die Menschen wollen ständig reisen / Und die fernsten Länder seh‘n / Ja sogar im Weltraum kreisen / Doch in sich möchte keiner geh‘n / Fast niemand ist dazu bereit/ Den Leuten ist der Weg zu weit.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018