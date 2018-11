„Rente ist wie ein String-Tanga“

Das Publikum im gut besuchten Historischen Zehntkeller nimmt das Motto des Abends nur allzu wörtlich: Es ist „hin und weg“ – „Hin“gerissen von der Meisterin des Chansons, Madeleine Sauveur, die es liebt, jedes ihrer Lieder mit hintersinnigem Humor zu verkleiden, und begeistert „weg“getreten von ihrer Bühnenpräsenz, mit der sie ihr Publikum vom ersten Moment einnimmt.

Madeleine Sauveur, die am Samstagabend auf Einladung der Grünen Liste Schriesheim deren diesjährige Reihe „Kulturherbst“ beendet, ist nicht zum ersten Mal Gast in der Weinstadt. Wie in der Vergangenheit, so begleitet sie auch diesmal am Klavier Clemens Maria Kitschen, ein grandioser Pianist. Beide wirken eingespielt wie ein altes Ehepaar.

Die Kost, die Sauveur mit ihrem neuen Programm serviert, ist nicht allzu leicht verdaulich. Darin ist so ziemlich alles mit hintersinnigem Humor verpackt, was das Leben lebenswert macht oder auch nicht. Ja, sie schreckt auch nicht vor aktuellen politischen Themen zurück, die sie bissig, aber treffend kommentiert.

Plastikmüll für Archäologen

So etwa den Plastikmüll: „In 300 Jahren wird er den Archäologen Kopfzerbrechen bereiten“, sagt sie voraus. So kann man im Nachhinein ihre Frage, mit der sie sich zu Beginn an die Veranstalter wendet, nämlich ob diese beim Kartenverkauf auch einen IQ-Test durchgeführt haben, gut nachvollziehen. „Der Abend ist recht anspruchsvoll“, weiß sie.

Als alte Lady mit Sonnenbrille, den langen Schal lässig um die Schultern und den Kopf geschlungen, gestützt auf einen Regenschirm, lässt sie sich von einem männlichen Gast auf die Bühne geleiten. Sie klagt über Vergesslichkeit und über die Schwierigkeit, ihre Stützstrümpfe alleine anzuziehen. Die Rente vergleicht sie mit einem String Tanga: „Die reicht hinten und vorne nicht“. Und das, wo sie doch immer gesund gelebt habe, betont sie, Sport betrieben, vegetarisch gegessen. An Sex kann sie sich schon gar nicht mehr erinnern – und überlegt daher, wo wohl ihre acht Enkel herkommen.

„So nicht mit mir“, sagt sie dann, entledigt sich ihres Old-Lady-Outfits und präsentiert sich elegant und sexy ihrem Publikum. Den Damen im Publikum rät sie, sich ebenfalls mehr Abwechslung zu schaffen: „Kaufen Sie sich neue Schuhe oder gleich einen neuen Mann“. Sie selbst denkt über einen Neuanfang nach: „Vielleicht in Namibia Karnevalslieder von Ernst Neger singen?“ Sie träumt, auf einer einsamen Insel zu sitzen und aufs Meer zu blicken.

Fahrt auf dem Mumien-Schlepper

Auf dem Kreuzfahrtschiff MS, das sie als „Mumien-Schlepper“ buchstabiert, macht sie Bekanntschaft mit einem gut situierten, älteren Herrn Typ Omar Sharif, der sich als Porzellanfabrikant vorstellt: „Doch statt wertvollen Porzellans produziert er Kloschüsseln in Wanne-Eickel.“ Auch der Kerl vom Typ Markus Lanz ist eine Pleite: „Er wünschte sich von mir nichts sehnlicher als eine CD von mir – denn das wäre die größte Freude für seinen Mann.“

Mit atemberaubendem Tempo Witz und Esprit, etwa der Erkenntnis, nicht mehr 17 sein zu wollen, aber 18 schon, geht es durch den Abend. Zu keiner Zeit verliert sie den Kontakt zu ihrem Publikum. Sie ist eine Künstlerin, die mit ihrer enormen Bühnenpräsenz und weiblichem Charme nicht nur die Herren der Schöpfung fasziniert; es sind gerade die Damen, die ihr immer wieder Zwischenapplaus spenden, singt sie ihnen doch aus der Seele.

Am Ende des gut zweistündigen Konzerts gibt es etliche Zugaben – so den Lobgesang auf Ursula von der Leyen, die sich durch Aktenberge wühlt und sieben Zwerge versorgt.

