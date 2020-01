Robuste Jungs aus Nordirland zu Gast

Die 45. Boxmatinee im Schriesheimer Mathaisemarkt-Festzelt steht zwar erst am Sonntag, 8. März, um 10.30 Uhr bevor. Doch Freunde dieser faszinierenden olympischen Kampfsportart reiben sich bereits vorfreudig die Hände, auch wenn sie sich noch gut einen Monat lang gedulden müssen. Denn diesmal erwarten die Macher vom Kraft-Sport-Verein (KSV) Schriesheim eine Auswahl an nordirischen Faustkämpfern aus einer der stärksten europäischen Boxnationen. Körperlich robuste Jungs aus der Republik Irland waren zuletzt 2013 zu Gast in Schriesheim und gewannen den spannenden Vergleich klar.

Auch diesmal klettern mit dem nordirischen Ulster Boxing Team kampfstarke Gegner einer baden-württembergischen U22-Staffel als Favoriten in den Ring. „Wir freuen uns auf hervorragende Kämpfe“, sagt Okan Sezer. Der KSV-Kampfrichter, Nachwuchstrainer und Stellvertreter des langjährigen Boxabteilungsleiters Werner Kranz betreut erneut Seite an Seite mit dem erfahrenen Schriesheimer Ehrenpräsidenten des Box-Verbands Baden-Württemberg das Begleitprogramm. So sollen die Kämpfe im Ring erstmals von zwei Kameras auf eine große Leinwand, die auf der Bühne steht, übertragen werden, damit alle Zuschauer jede Kampfszene gut beobachten können. In den Kampfpausen sind auf der Anzeige die Namen der Sponsoren zu sehen, wie Sezer ankündigt.

Außerdem treten die Cheerleader-Frauen „Soul Dancers“ des American Football-Teams aus Heidelberg am und im Ring auf. Sportkleidung eines Sponsors präsentieren junge Frauen, die zugleich die nächste Rundenzahl der Boxer anzeigen. Und noch etwas hat sich Sezer ausgedacht: Das Frauenteam der Heidelberger MLP-„Bascats“ aus der 1. Basketballbundesliga ist im Vorfeld zum KSV-Boxtraining eingeladen und soll sich die Matinee als Ehrengäste anschauen dürfen. „Das wird rundherum eine coole Sache“, freut sich Sezer bereits und hofft, dass der Brexit, also der am 1. Februar vollzogene Ausstieg der Briten und damit auch der Nordiren aus der EU, dieser Boxmatinee keine Probleme bereitet. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020