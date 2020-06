Rollerfahrerin verletzt sich schwer

Bei einem Unfall am Donnerstag in Weinheim ist eine Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß sie gegen 13.25 Uhr in der Mannheimer Straße mit einem VW Caddy zusammen. Nach Angaben der Ermittler wollte der Fahrer dieses Autos, der aus Richtung Cavallionstraße kam, verbotswidrig nach links in die Stahlbadstraße abbiegen. Dabei kollidierte er im Gegenverkehr mit der 40-jährigen Rollerfahrerin, die in Richtung Cavallionstraße unterwegs war. Sie wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr konnte am Donnerstagabend nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden. pol/tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020