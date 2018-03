Scharfe Worte und viel Kritik

Anzeige

Nach der ersten Zusammenkunft im Januar 2017 und dem Eintrag im März 2017 in das Vereinsregister als „Gegenwind Schriesheim-Hirschberg e.V.“ traf sich der Verein der Windkraftgegner, der mittlerweile 55 Mitglieder und 25 Anhänger hat, im Hotel Ludwigstal zur ersten Jahreshauptversammlung. In seinem Jahresrückblick berichtete der Vorsitzende Hans-Jörg Goerlach über die Aktivitäten, die im zurückliegendem Jahr getätigt wurden. Dabei erinnerte er an eine Informationsveranstaltung mit dem Redner Peter Geisinger von der Bürgerinitiative „Vernunftkraft Odenwald“, an der 80 Gäste teilgenommen hatten. Trotz Einladung habe Bürgermeister Hansjörg Höfer wie auch Mitglieder des Gemeinderates mit Abwesenheit geglänzt, rügte er. Scharf kritisierte er auch, dass der Bürgerinitiative die Teilnahme beim Blütenfest verwehrt wurde, jedoch nicht den Ökostromern.

„Schweigen und Ducken“

Klare Worte richtete der stellvertretende Vorsitzende Frank Funcke an die Adresse des Bürgermeisters. Er berichtete über eine Aktion mit 1300 Unterschriften von Windkraftgegnern und kritisierte, dass nach einer kurzen lebhaften Reaktion seitens des Bürgermeisters keine Gesprächsaufnahme zustande gekommen sei. „Er duckt sich weg und lässt alles auf sich zukommen“, beklagte er.

Sein Schweigen und Ducken zeige doch, dass er ein Anhänger der Windkraft sei, so Funcke. Er erwähnte ein in Auftrag gegebenes Gutachten geplanter Windkraftanlagen, von denen zwei auf Schriesheimer Gemarkung stehen, über dessen Inhalt jedoch niemand etwas wisse. „Um aber aktiv zu werden, brauche man frühzeitig das Ergebnis des Gutachtens“, so seine Kritik.