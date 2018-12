Schauspiel-Student schwärmt von Londoner Schule

„Nach drei Monaten endlich mal wieder Chorprobe.“ - Sherwin Ramzani Douki freut sich auf den bevorstehenden Abend beim Gesangverein Liederkranz in Schriesheim. Der bald 19-Jährige muss zwar jobben, genießt aber dennoch den kurzen Heimaturlaub. Schon am Montag, 14. Januar, beginnt das zweite Trimester in London. Dort ist Sherwin Douki, wie inzwischen sein Künstlername lautet, seit Oktober an

...