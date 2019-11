Schauspiel zieht Kinder in seinen Bann

Wenn Schriesheim durch ein buntes Meer aus Lichtern erhellt ist und die Klänge traditioneller Lieder die Stadt erklingen lassen, ist es wieder soweit: Hunderte von Menschen ziehen zu Ehren des Heiligen Martin von Tours mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen. „Hier sind unheimlich viele Kinder und unheimlich viele Laternen“, resümiert Joachim Müller, zweiter Vorsitzender des städtischen Verkehrsvereins, stolz das Geschehen am Martinsabend in Schriesheim. Rund 800 Menschen seien dieses Mal wieder dabei gewesen. Die Anzahl an Teilnehmern sei damit im Vergleich zu den vorigen Jahren konstant geblieben.

Startpunkt war der Schillerplatz. Die Gedenkenden folgten von dort aus der Musik des Posaunenchors, der auf dem Anhänger eines Traktors die Spitze der Menschenmenge bildete und die singenden Kinder und Erwachsenen begleitete. Mit von der Partie waren außerdem das Deutsche Rote Kreuz und Katja Nicklaus als Sankt Martin auf Pferd Leon. Auf dem oberen Schulhof der Strahlenberger Grundschule war der finale Treffpunkt der Umzugsteilnehmer. Alle Augen richteten sich dort auf die kleine Bühne.

Die schauspielerische Inszenierung der Sankt-Martin-Geschichte zog Kinder und Erwachsene in seinen Bann. Martin Fallenbüschel und Maximilian Müller lehrten mit ihrem Schauspiel schon den ganz Kleinen die Taten des Heiligen. Den Ausklang der Veranstaltung genossen die Erwachsenen bei Glühwein. Für die Jüngeren gab es Kinderpunsch und von der Stadtverwaltung spendierte „Martinsmännchen“. Der Erlös der verkauften Getränke wird an die ökumenische Behinderten-Gruppe Schriesheim gespendet. es

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019