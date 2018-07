Schenk-Zitsch: „Sagt eure Meinung und steht dazu“

Anzeige

Zur konstituierenden Sitzung ist neu gewählte Jugendgemeinderat erstmals im großen Konferenzsaal des Schriesheimer Rathauses zusammen gekommen. Zur Elf von den 13 Jugendräten nahmen dabei zum ersten Mal in ihrer jetzt anstehenden, zweijährigen Legislaturperiode ihre Plätze in diesem Gremium ein. Auch die Jugendgemeinderäte der beiden vergangenen Jahre waren anwesend.

„Ich kann euch gar nicht genug loben“, bekannte Bürgermeister-Stellvertreterin Barbara Schenk-Zitsch in ihrer einleitenden Ansprache, in der sie den alten Jugendgemeinderäten „viel Erfolg und alles Gute“ für ihre weitere Laufbahn wünschte. Diese haben in ihrer Amtszeit „einiges in Schriesheim angestoßen und erreicht“, wie beispielsweise das Errichten neuer Basketballkörbe in der Stadt oder eine Aktion zur Alkoholprävention von Jugendlichen.

Auch der ehemalige Vorsitzende des Jugend-Gremiums, Nicolas Spatz, hielt noch eine Abschiedsrede, in der er von den Höhen und Tiefen der vergangenen zwei Jahre erzählte und den neu gewählten Jugendpolitikern die Daumen für dieses „Amt voller Verantwortung“ drückte.