„Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander“

Schriesheim gilt als reiche Stadt. Ihre Einwohner stehen mit ihrem Einkommen im Rhein-Neckar-Kreis an zweiter Stelle. „Doch die Schere zwischen Arm und Reich geht auch hier weiter auseinander“, erlebt Christine Söllner, Leiterin des örtlichen Sozialamtes. Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die Stadt nun gegensteuern. Unter anderem durch einen Wiedereinstieg in den kommunalen Wohnungsbau sowie die Einstellung einer neuen Mitarbeiterin für „aufsuchende Sozialarbeit“.

Kommunale Sozialpolitik – vor Jahren kein Thema, erst recht nicht in Schriesheim. „Auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung sind jedoch auch wir Kommunen gefordert“, betont Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern vor der Presse. Jedoch seien die Möglichkeiten einer Stadt wie Schriesheim begrenzt. Zum einen finanziell, aber auch rechtlich: „Nicht die Stadt ist Sozialhilfeträger, sondern der Kreis“, so Christine Söllner. Das von ihr geleitete Sozialamt der Stadt hat eher Beratungs- und Betreuungsfunktion.

Auch kleine Hilfen wertvoll

Doch auch als Kommune kann und will Schriesheim Einiges tun. So besteht ein Sozialfonds in Höhe von 12 000 Euro, der von der Stadt verwaltet, aber aus Spenden finanziert wird. „Er dient dazu, Bedürftigen Winterkleidung zu finanzieren oder die Reparatur einer kaputten Brille“, erläutert Söllner. Oder dazu, dass Eltern der eine Euro Eigenanteil für den Mittagstisch erstattet werden kann; immerhin 25 bis 30 Bedürftige nehmen diese gering erscheinende Hilfe in Anspruch. „Und das brauchen sie auch“, so Söllner. Insofern appelliert sie gerade vor Weihnachten: „Spenden sind willkommen.“

Der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dient ein Förderetat in Höhe von 5000 Euro; mit ihm wird etwa die kostenlose Teilnahme an Kursen der VHS ermöglicht.

Eine weitere Förderung besteht in Form der Aktion „Zeitfenster“. Hierbei werden Betroffene von Ehrenamtlichen begleitet und betreut. Bislang ist deren Zahl mit zehn zwar überschaubar, aber im jeweiligen Einzelfall extrem wertvoll: „Manche Schuldner öffnen zum Beispiel nicht mehr ihre Post“, berichtet Söllner; ihre Schuldenlast wird dadurch aber immer höher. Im Rahmen von „Zeitfenster“ unterstützen Ehrenamtliche sie auf dem Weg zu professioneller Hilfe. Und ermöglichen die Rückkehr zu Lebensqualität: „Erst jetzt kann ich wieder ruhig schlafen“, zitiert Söllner einen Betroffenen.

Neue Stelle ab 15. Dezember

Doch die Stadt will diese Problematik auch professionell angehen. Um Betroffene direkt anzusprechen, quasi offensive Sozialpolitik zu betreiben, tritt am 15. Dezember eine neue Mitarbeiterin ihren Dienst an, die diese Aufgabe hat, offiziell „aufsuchende Sozialarbeit“ genannt. Ihre Aufgabe ist aber auch, die in der Sozialarbeit tätigen Ehrenamtlichen zu schulen und selbst zu ermutigen.

Das größte Armutsrisiko tragen auch in Schriesheim Alleinerziehende. Und davon leben hier 522. Auch ihnen will die Stadt helfen – durch einen weiteren Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen, der Familie und Beruf zu vereinbaren hilft. Um den Erhalt eines der 172 Krippenplätze bei den Freien Trägern zu erleichtern, ist ab 1. Dezember die Anmeldung per online möglich (über www.schriesheim.de).

Weitere Aufgabe: bezahlbarer Wohnraum. „In den 1990er Jahren hat die Stadt ihre Wohnungen weggeben“, erinnert Höfer: „Diesen Bestand mussten wir neu aufbauen.“ Inzwischen verfügt sie wieder über 26 eigene Wohnungen. Mit der Aktion „Fairmieten“ appelliert sie an Eigentümer, an Bedürftige zu vermieten: „Das sind Leute mitten aus der Gesellschaft“, weiß Söllner: „Und sie sind mietfähig. Andere würden wir Privaten auch nicht empfehlen.“

Problem: Grundstücke fehlen

Doch das reicht nicht. Die Stadt muss also selbst bauen. In der Talstraße am Besucherbergwerk plant sie ein Wohnhaus mit etwa einem Dutzend Wohneinheiten. 2020 soll der Bau beginnen. „Das Grundproblem ist, dass wir in Schriesheim kaum städtische Grundstücke haben“, erläutert Höfer. Ein größerer Anlauf für den kommunalen Wohnungsbau sei daher erst im geplanten Neubaugebiet möglich.

Eine Botschaft ist Höfer ganz wichtig: Die sozialen Probleme auch in Schriesheim seien nicht durch Flüchtlinge verursacht. „Die Kanzlerin hat gesagt: Wir schaffen das“, erinnert er: „Und das war richtig. Denn wir Kommunen haben es geschafft.“

