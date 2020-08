Schifffahrt nach Neckarsteinach

Der Odenwaldklub Schriesheim veranstaltet am Sonntag, 13. September, eine Schifffahrt auf dem Neckar von Heidelberg nach Neckarsteinach. Die Teilnehmer starten um 9 Uhr am OEG-Bahnhof in Schriesheim. Der Verein bittet um Anmeldung bis Donnerstag, 3. September, 18 Uhr. Für die Anmeldung gibt es drei Möglichkeiten: das Online-Anmeldeformular auf der Internetseite owk-schriesheim.de, das Schreiben einer Mail an kontakt@owk-schriesheim.de oder das Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter 062 03/69 23 18. Bei der Anmeldung soll angegeben werden, ob eine Fahrkarte für Straßenbahn oder Bus benötigt wird, ein Kind teilnimmt oder ob man am 13. September Geburtstag hat (Dafür gibt es eine freie Fahrt mit dem Schiff). red

