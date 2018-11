Schimmelige Schul-Duschen

Immer wieder sind die Duschen in der Strahlenberger Turnhalle Gegenstand von Nachfragen im Gemeinderat. Auch jetzt wieder, als sich FW-Fraktionssprecher Heinz Kimmel in der Ratsfragestunde erkundigte, ob dort etwas unternommen werde: „Die Leute sagen, man kann fast nicht mehr reingehen.“ So schimmelig sei es mittlerweile.

„Ich kann dazu nichts sagen“, bemerkte Bürgermeister Hansjörg Höfer mit Verweis auf die Tatsache, dass Bauamtsleiter Markus Schäfer nicht an der Sitzung teilnahm. Dann besann er sich kurz und erklärte, schuld am Zustand der Duschen sei nicht der Schimmel, „aber der Muff“. Womit zumindest das geklärt war.

Auch FW-Stadtrat Bernd Hegmann hakte in einer länger vor sich hin dümpelnden Angelegenheit nach. Am einstigen Standort der Volksbank-Container vor dem Rathaus sollte doch der Bodenbelag erneuert werden, erinnerte er: „Und es wird mittlerweile immer später und geht bald auf Mathaisemarkt zu.“

Höfer erklärte, dass die Bank keine Schuld an der Verzögerung trage, die Stadt vielmehr eine Zahlung erhalten habe: „Wir wollen da kein Pflaster, sondern Asphalt hin machen.“ Die Fläche solle für Behindertenparkplätze sowie Bänke verwendet werden. Denn ihm sei bekannt, dass die Boulespieler das Areal intensiv nutzten.

Auch die dritte Frage kam von der Fraktion der Freien Wähler. Stadträtin Jutta Becker äußerte unverhohlene Kritik an der Akustik im Zehntkeller: „Es wird sehr laut, sobald mehr als ein paar Leute dort sind. Was kann man da machen?“ Höfer erklärte, dass in dieser Sache bereits ein Auftrag vergeben sei: „Wir sind am Ende der Planung, es wurde mir versprochen, dass wir zum Mathaisemarkt den ersten sichtbaren Lärmschutz bekommen.“ Worauf CDU-Fraktionssprecher Michael Mittelstädt wissen wollte: „Mathaisemarkt 2019?“ Höfer nickte.

Die letzte Wortmeldung dieses Abends kam dann von der CDU. Frank Spingel gab die Sorgen verschiedener Boulespieler wieder, die befürchten, der Platz am Rathaus könne verschwinden. Da konnte ihn der Bürgermeister beruhigen: Nur weil am OEG-Bahnhof ebenfalls ein Bouleplatz vorgesehen sei, werde der bestehende nicht wegfallen. stk

