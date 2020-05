Schlechte Erfahrungen gemacht

Anfang Februar machte sich eine Gruppe Wissenschaftler für eine Pelletsheizung im sanierten Kurpfalz-Schulzentrum stark und forderte die Fraktionen auf, mit ihnen in Kontakt zu treten. Doch dann sprach sich das Gremium für ein Blockheizkraftwerk (BHKW) aus. Das Thema hätte damit erledigt sein können, doch meldete sich Physiker Kurt Büchler nun in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats zu Wort und beklagte „ein für uns unbefriedigendes Ergebnis.“

Bessere Umweltbilanz

Und das aus mehreren Gründen: Zum einen sei in der Kalkulation nicht die Erhöhung der CO2-Steuer berücksichtigt worden, wodurch die Pelletsheizung benachteiligt werde. Sie habe eine deutlich bessere Umweltbilanz als die „Brückentechnologie“ Gasheizung, das Argument baulicher und technischer Schwierigkeiten habe die Gruppe nicht überzeugt. Er kritisierte, dass die Entscheidung für die Gasheizung „ohne Beteiligung des Gemeinderats zustande gekommen“ sei und dass nur Grüne und Freie Wähler das Angebot des Austauschs mit den Fachleuten angenommen hätten.

„Wir werden die Schule mit BHKW beheizen, und das wurde auch von den meisten Fraktionen so gesehen“, hielt Bürgermeister Hansjörg Höfer dagegen. Denn die Anlage wäre 100 000 Euro teurer geworden, was wegen des „engen, finanziellen Korsetts“ nicht möglich sei. Außerdem seien solche Heizungen wartungsintensiver: „Wir haben mit der Anlage an der Friedhofskapelle keine guten Erfahrungen gemacht – leider.“ Auch CDU-Stadträtin Andrea Diehl ging noch einmal auf die Ablehnung ihrer Fraktion ein: Es sei nicht erwiesen, dass die Pellets auf Dauer günstiger seien.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020