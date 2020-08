Schnelles Internet kommt in Etappen

Der Ausbau des Breitbandnetzes im Schriesheimer Stadtteil Altenbach erfolgt in zwei Etappen. Das hat am Freitag Frank Bartmann vom Zweckverband Highspeed-Netz Rhein-Neckar (Fibernet.rn) in Ergänzung unserer Berichterstattung präzisiert. Danach wird der erste Bauabschnitt mit fünf Verteilerpunkten im unteren Abschnitt ab Februar 2021 in Betrieb genommen. Für drei weitere Punkte im oberen Teil ist die Freischaltung erst im Juli 2021 vorgesehen. Der Stadtteil Ursenbach darf sich wie berichtet ab April 2021 auf schnelles Internet freuen.

Anbieter der Internetanschlüsse ist die NetCom BW. Deren aktuell verfügbare Preise sind auf der Internetseite unter https://order.netcom-bw.de/verfuegbarkeit/anfrage adressgenau abrufbar. Derzeit werden dort jedoch noch keine Angebote angezeigt, weil sie erst mit Freischaltung im kommenden Jahr bestellt werden können. hje

