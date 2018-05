„Schöne Entwicklung“: Wohnungseinbrüche halbiert

Anzeige

„Schriesheim ist immer noch sehr sicher“, fasste Holger Behrendt, Leiter des Polizeireviers Weinheim, während der Ratssitzung die Ergebnisse der Kriminalstatistik für 2017 zusammen. Ein Indiz dafür ist die Häufigkeitszahl (Straftaten pro 100 000 Einwohner). In Schriesheim lautet sie 3591, im Rhein-Neckar-Kreis 4335 im gesamten Polizeipräsidium Mannheim 7146.

Behrendt berichtete von einem leichten Anstieg der Straftaten von 515 im Jahr 2016 auf 538 in 2017. Das bedeutet ein Plus von 4,4 Prozent, während es im Rhein-Neckar-Kreis ein Minus von 6,3 Prozent gab. Die meisten Delikte geschahen in der Kernstadt, in Ursenbach nur eins, in Altenbach 56. Die hohe Zahl für Altenbach erklärte der Revierleiter mit 33 Fällen von Computerbetrug. „Da haben wir sechs Prozent aller Straftaten in Schriesheim an einem Tag aufgeklärt“, kommentierte Behrendt.

Weniger Rohheitsdelikte

Als „sehr schöne Entwicklung“ bezeichnete der Revierleiter die Halbierung der Wohnungseinbrüche von 18 auf neun. Während es 2016 noch 52 besonders schwere Fälle des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen gab, reduzierte sich die Zahl drastisch auf acht. Hierfür sind laut Behrendt die Erfolge von Sonderermittlungsgruppen verantwortlich.