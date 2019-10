„Schöner Weißwein-Jahrgang“

Wie die Weinlese 2019 beginnt, daran erinnert sich Harald Weiss noch genau. „Es war Samstag, 14. September“, berichtet der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Schriesheim schmunzelnd: „Ich saß gerade beim Friseur.“ Da erreicht ihn ein Anruf des Aufsichtsratsvorsitzenden Winfried Krämer: „Sehen Sie das Wetter? Wir müssen sofort die Trauben begutachten und entscheiden, wann wir mit der Lese loslegen.“ Zwei Tage später ist es soweit.

So unvermittelt sie beginnt, so stürmisch verläuft die Weinernte 2019 der Badischen Bergstraße. Angesichts dessen ist die Bilanz dieses Jahrgangs absolut positiv, die Weiss am Dienstag im Gespräch mit dem „MM“ zieht: „Die Qualität ist absolut in Ordnung.“ Bei der Menge hätte er sich jedoch etwas mehr gewünscht.

Regen zwingt zur Eile

Dabei sieht es zu Beginn des Winzerjahres an der Bergstraße eher anders aus. Ein heißer Sommer lässt eine Ernte erwarten, die in Menge und Qualität den Rekorden des vergangenen Jahres nahekommt. Bereits am 27. August wird der erste Federweiße gelesen, 67 Grad Öchsle.

Doch dann der Umschwung, just während des Kerwe-Straßenfestes (einschließlich besagtem Friseur-Termin von Weiss): zwei Tage Regen. Die Verantwortlichen entscheiden, sofort mit der Lese loszulegen, nämlich am Montag, 16. September: „Die Entscheidung war goldrichtig“, bilanziert Weiss rückblickend.

Denn den Winzern gelingt es, in der folgenden Woche möglichst viel von der Ernte der meisten Sorten einzufahren, bevor am Wochenende darauf wieder eine unstete Witterungsperiode beginnt. Nur wenige Trauben sind durch den Regen bereits braun, das Allermeiste dagegen von sehr guter Qualität: der Müller-Thurgau mit um die 85 Grad Öchsle, der Silvaner mit 95. „Das ist eigentlich schon Spätlese“, so Weiss.

Die intensive Ernte hat aber eine Folge: Die strikte Trennung früherer Jahrzehnte, also einzelne Sorten an bestimmten Tagen, ist nicht mehr aufrechtzuhalten. „Diesmal musste fast alles fast gleichzeitig geerntet werden“, berichtet Weiss. „Das hat von allen Beteiligten, sowohl den Winzern als auch dem Kelterteam, große Flexibilität verlangt. Und die haben sie auch gezeigt“, lobt er.

Doch eine solche, durch die Witterungsverhältnisse unerlässlich gewordene Arbeitsweise verändert den Charakter der Weinlese und auch der Genossenschaft. Die Zeiten, in denen die Lese einer Sorte weit im Voraus geplant wurde, der Hobbywinzer und seine Familienangehörigen sich dafür Urlaub genommen haben, um diesen Tag durch ein deftiges Vesper zu einem Fest zu machen – die sind ein Stück weit vorbei. Professionalität ist angesagt und damit auch weitere Konzentration mit immer stärkerem maschinellem Einsatz. „In diesem Jahr kamen 44,7 Prozent der Lese von Vollerntern.“

Und wie fällt das Ergebnis der 25 Tage währenden Ernte aus, die am Donnerstag zu Ende ging? Beginnen wir mit der Menge. Mit rund 1,29 Millionen Kilogramm umfasst sie deutlich weniger als im Vorjahr (1,74 Millionen). „Doch als Maßstab darf man diesen Rekordsommer eigentlich nicht nehmen“, mahnt Weiss. Zieht man für den Vergleich die Jahre vor 2018 heran, so liegt der diesjährige Herbst im Durchschnitt, gegenüber 2017 und 2014 gar drüber.

„Wir hätten uns aber etwas mehr Menge gewünscht“, bekennt Weiss: „Bei Chardonnay und Sauvignon Blanc muss man sehen, ob das ausreicht.“ Auf der anderen Seite: Eine weitere Rekordernte wie 2018 würde der Weinmarkt in Deutschland nur schwer verkraften, denn er ist ohnehin unter Druck: „Die Zölle, die Trump auf deutschen Wein gelegt hat, führen dazu, dass diese Mengen nicht in den Export gehen können.“

Und – das interessiert die Weinfreunde ja am meisten – die Qualität? „Die ist sehr gut“, versichert Weiss. Mit mehr als 89 Grad Öchsle höher als 2017, wenn auch niedriger als im Rekordjahr 2018. Beim Rotwein allerdings nicht so super wie im Vorjahr, dafür aber beim Weißen: „Der Jahrgang 2019 hat ideale Werte für fruchtbetonte, süffige Weißweine“, sagt Weiss: „Dem Rotweinjahr 2018 folgt mit dem 2019er nun also ein schöner Weißwein-Jahrgang.“

