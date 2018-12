„Schriesemer“ geben den Figuren ein Gesicht

Die Jesus-Kinder in Krippen haben zumeist wenig Ähnlichkeit mit Neugeborenen. Während die meisten Säuglinge in den ersten Tagen noch aussehen, als sei ihre Haut ein paar Nummern zu groß, sind die traditionellen Heilandsfiguren zumeist prall und rosig. Das Baby in der Schriesheimer Rathaus-Krippe macht da keine Ausnahme: Ein kleiner Wonneproppen, dem Maria sein flaumiges Köpfchen streichelt.

13 Menschen sind um das Kind gruppiert, und ein Schild klärt darüber auf, dass ihre Vorbilder „authentische Schriesheimer Bürger“ gewesen sind. Die knapp 40 Zentimeter hohen Figuren entstanden 1982/83 in der Werkstatt von Elisabeth Murhard, die von 1948 bis zu ihrem Tod 1986 in der Weinstadt Zuhause war. 1904 in Gummersbach geboren, studierte sie in Köln Bildhauerei und arbeitete als Restauratorin. 1923 spezialisierte sie sich auf Krippenfiguren, inspiriert durch die Sammlung im Bayerischen Nationalmuseum München. Künstler Sebastian Osterrieder lehrte sie die Kunst der Figurenherstellung; später erwachte ihre Begeisterung für Heimatgeschichte und historische Trachten, sie recherchierte, was denn eigentlich die „original Schriesemer Tracht“ gewesen sein mochte.

Ganz eindeutig lässt sich das nicht sagen; einige der Puppen tragen jedenfalls einfache Arbeitskleidung, die Frauen lange Röcke in Brombeertönen, darüber die strapazierfähigen blauen Arbeitsschürzen, die feiertags gegen ein blütenweißes Exemplar getauscht wurden. Josef kniet in einfachen, weiten Beinkleidern und einer robusten, grauen Jacke, doch finden sich auch besser gekleidete Personen vor dem Stall.

Nur wenig überliefert

Wie der Mann im blauen Gehrock mit Weste, Hemd und Halstuch; wer er war, darüber gibt es leider keine verlässlichen Aufzeichnungen, doch Krippenfans wie Ehrenbürger Peter Riehl, seine Frau Evelyn und deren Mutter Nelly Goss machen sich mit Begeisterung an die Lösung des Rätsels. Einigkeit besteht über die Identität der Frau am rechten Rand der Szene: Auf einer Hüfte balanciert sie ein Kleinkind, während sich ein anderes hinter ihr versteckt und einen vorsichtigen Blick aufs Baby riskiert. „Das ist Schwester Bauett“, ist sich Evelyn Riehl sicher und deutet die Attribute der kleinen Frau: Das gefaltete Häubchen, die dicht unter der Brust gebundene Schürze und die krumme Haltung dürften sie als die langjährige evangelische Kinderschwester Babette von der „Bewahranstalt“ in der Römerstraße ausweisen.

Der Schäfer mit Weste und Strickmütze könnte der einstige Schuldiener Fritz Mildenberger sein, die alte Frau mit dem freundlichen Lächeln ist, da ist sich Goss ganz sicher, niemand anderes als die „Aaijer-Bäsl vun Hause“, die bis in die Fünfziger aus Leutershausen herüberkam, um Eier zu verkaufen, die sie in einem Korb trug. Der Herr in der feinen Jacke könnte Verleger Eugen Herwig sein, glaubt Peter Riehl: „Aber sicher bin ich nicht.“

Anders ist das bei einer anderen Figur, die zum Familienbesitz gehört: Nach einem Foto des jungen Peter fertigte Murhard den frechen Knaben mit Hosenträgern, der ebenso wie die Madonna und eine jüngere Ausgabe der „Bäsl“ alljährlich zur Weihnachtsdekoration gehört. Eine wie die andere sind die kleinen Skulpturen jedenfalls mit Hingabe und großer Sorgfalt hergestellt worden: Köpfe und Hände formte die Künstlerin aus Terrakotta, brannte sie und bemalte sie in mehreren Schichten mit Ei-Tempera. Die Körper bestehen aus einem mit Watte gepolsterten Drahtgestell, über das eigens genähte Kleider gezogen und „kaschiert“, also mit einer speziellen Masse gehärtet wurden, deren Rezept Murhard später an ihre Schwiegertochter Sigrid weitergab.

Schüler gestalten die Kulisse

Und dann ist da noch der Hintergrund: Eindeutig „Schriese“, das da hinterm Stall zu sehen ist, mit krummen Altstadthäuschen, Tabakscheunen und einer in Pastelltönen gemalten Strahlenburg. 1992 gestalteten die einstigen Schüler des Kurpfalz-Gymnasiums Michaela Böhler, Martin Feller, Michael Happes, Claudia Kruse, Gabriele Urban und Frank Röger zusammen mit Markus Happes und Kunstlehrerin Heide Lautenschläger die Kulisse – die nicht nur Hirten und Bürger, sondern auch Jesus und seine Familie zu beinahe waschechten „Schriesemern“ macht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018