Die Ergebnisse der Arbeit dieses Vereins kann jeder Schriesheimer sehen. Zum Beispiel, wenn im Frühjahr in Blumenkästen am Kanzelbach bunte Geranien blühen. Doch das kommt nicht von selbst. Dahinter stehen die Aktiven des Verkehrsvereins, die in das Planen und Umsetzen derartiger Veranstaltungen sehr viel Arbeit stecken, wie bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wieder einmal deutlich wurde.

„Die Stadt kann stolz sein, einen solch engagierten Verein zu haben“, betonte denn auch Vize-Bürgermeisterin Dr. Barbara Schenk-Zitsch in ihrem Grußwort im Namen der Stadt. „Wenn man das hört, was der Vorstand über das gesamte Jahr so alles geleistet hat, da kann es einem schon schwindelig werden“, lobte die Kommunalpolitikerin unter Hinweis auf Kultur, Stadtmarketing und Fremdenverkehr. Ihr Grußwort beendete sie mit dem Ausruf: „Schriesheim braucht Euch!“.

Die Aufgaben, die der Verkehrverein im zurückliegendem Jahr bewältigt hat, waren „vielfältig und üppig“, wie die Vorsitzende Irmgard Mohr formulierte. Sein Arbeitsjahr begann mit dem Maibaumstellen vor dem Neuen Rathaus. Auf Grund der Container für die Volksbank verzichtete der Verein damals auf ein Programm. „Das hat sich jedoch als Fehler herausgestellt“, bekannte die Vorsitzende. So soll in diesem Jahr das traditionelle Maibaumstellen wieder mit dem Auftritt der Kindertanzgruppe des Männergesangvereins „Eintracht“ gefeiert werden.