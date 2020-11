Schriesheim: DRK-Laden muss in Kürze ausziehen

„Räumungsverkauf“ steht am Schaufenster des Second-Hand-Ladens des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Heidelberger Straße 21 in Schriesheim. Der Laden macht zum 28. November dicht, was viele Schriesheimer bedauern. Auch Margret Rapp, die Leiterin des Ladens, seufzt: „Sehr, sehr schade, die Arbeit liegt mir schon am Herzen.“

Anja Hölzel dagegen ist erleichtert. Gerade hatte sie in

...