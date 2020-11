Schriesheim: Land unterstützt Sanierung mit 700.000 Euro

Die Stadt Schriesheim erhält 703 000 Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes. Das hat das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Mittwoch mitgeteilt. Das Geld ist für den ersten Bauabschnitt bei der Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums bestimmt. Die Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums ist aktuell das umfangreichste Bauprojekt in der Weinstadt. Seine Maximalkosten wurden 2019 vom Gemeinderat auf 21,5 Millionen Euro gedeckelt.

In der zweiten Verteilungsrunde beim Ausgleichstock fließen nach Angaben des RP Investitionshilfen von insgesamt rund 10,5 Millionen Euro an 21 Städte und Gemeinden. „Damit werden 24 Investitionsvorhaben mit einem Volumen von rund 47 Millionen Euro gefördert, die der Herstellung oder Sanierung notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen“, schreibt das RP. Förderschwerpunkte seien mit einem Gesamtbetrag von rund fünf Millionen Euro Maßnahmen an Schulen, gefolgt von Kindergärten (circa 3,7 Millionen Euro).

Insgesamt wurden in diesem Jahr nach Angaben des RP in zwei Runden rund 23,2 Millionen Euro an finanzschwache Gemeinden vergeben. In den Rhein-Neckar-Kreis fließen in der zweiten Runde knapp 7,2 Millionen Euro. hje/tge

