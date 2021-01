Schriesheimer Mathaisemarkt abgesagt

Von Konstantin Groß

Die Nachricht kommt per Mail am Freitag, 11.52 Uhr. Und sie hat gute Chancen, in Schriesheim zur Nachricht dieses Jahres zu werden. Ihr Inhalt: Der Mathaisemarkt, das seit 1579 gefeierte erste Volksfest der Region im Jahresablauf, findet in diesem Jahr nicht statt - genau 30 Jahre nach der letzten Absage, damals wegen des Golfkrieges. Doch 1991 bleiben kleinere

...