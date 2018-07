Schüler fliegen auf Fledermäuse

Anzeige

Quartiere zum Schutz geheim

„Da sind welche“, ruft ein Junge, und tatsächlich huschen nun über den Köpfen der Menschen kleine Silhouetten über den Himmel, und aus dem Detektor kommt ein Knattern und Klopfen. Eichen, sagt Heinz, seien beliebte Jagdreviere, denn dort würden die Tiere immer Insekten finden: „Wenn eines näherkommt, hört man so etwas wie ein Schmatzen.“ Der Ton wird häufiger, überlagert sich, immer mehr Tiere kommen jetzt. In der Strahlenburg, in Kirchtürmen, aber auch in alten Bäumen und Felsklüften finden sie Unterschlupf. Zu Beginn des Frühjahrs tun sich die Weibchen zu großen Brutkolonien zusammen, in denen sie ihre Jungen aufziehen. Die größte Gruppe mit etwa 600 Mausohren finde sich in der evangelischen Kirche von Altneudorf, sagt die Fachfrau: „Das dürfen wir sagen, ansonsten halten wir die Orte lieber geheim, um die Tiere zu schützen.“ Doch nun sind die Kleinen flügge und unternehmen selbst ihre ersten Streifzüge.

Was die Diskussion um Gefahren durch Windräder angeht, hält sie sich lieber bedeckt: „Das muss gründlich untersucht werden.“ Autos und Straßen, sagt Heinz, seien dagegen eine große und auch seit langem bekannte Gefahr für Fledermäuse. Die haben die Fledermäuse an diesem Abend jedoch nicht zu fürchten; sie folgen ihren vertrauten Routen und genießen den reich gedeckten Tisch.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.07.2018