Schüler kochen Gerichte aus Syrien und dem Irak

An diesem Tag standen vier Köchinnen und Köche aus Syrien und dem Irak am Herd der Schulküche. Mitgebracht hatten sie Rezepte aus ihrer Heimat, die sie mit den Oberstufenschülern umsetzten. Es wurde geschnippelt, es wurde mit exotischen Gewürzen gewürzt, und es wurde gebacken. Fleißig schrieben einige Schüler die Zutaten der Rezepte auf, um damit ihre Eltern zu überraschen.

Unterstützt wurden die Schüler bei ihrem Projekt durch die Organisation „Kochkultur Weinheim“. Dahinter stecken Ehrenamtliche, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. „Wir haben uns Integration durch menschliche Begegnung zum Ziel gesetzt“, erläuterte Christiane Brandwein das Konzept. „Und was bringt wohl Menschen mehr und näher zusammen als Essen?“. So entstand das Konzept „Kochkurse am eigenen Herd“. Da kämen die Köche mitsamt aller Zuraten in die eigene Küche und gestalten mit den Gastgebern gemeinsam ein exotische Mahl, das für rund acht bis zehn Personen ausgelegt ist.

Aber es werden auch Partys für eine große Gesellschaft am eigenen Herd ausgerichtet. „Das machen die Köche aber dann alleine“, sagte sie. Ferner wird von der Kochkultur Catering angeboten. „Wir haben in unserer Kochkultur Hausfrauen, DJ und Buchhalter, Menschen, die wegen ihrer schlechten Deutschkenntnisse nicht vermittelt werden können oder aber wegen einer Behinderung“, so Brandwein.

An diesem Tag stand auf dem Speiseplan ein Petersiliensalat mit Couscous und Tomaten, Teigröllchen mit Hackfleisch, kurdische Käseschnecken und syrische Blätterteigrollen mit Walnussfüllung. Mit Heißhunger warteten die Schüler auf das Zeichen, endlich zuzulangen. „Ich hab schon mächtig Hunger, am liebsten würde ich was stibitzen“, bekannte Lisa. Doch noch waren nicht alle Teigröllchen ausgebacken. Dann kam endlich der Moment: Das Büfett war eröffnet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.04.2018