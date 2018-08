Schul-Foyer wird umgestaltet

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommerpause tritt der Technische Ausschuss des Gemeinderates morgen Abend zusammen. Ein Thema sind die Umbauarbeiten im Kurpfalz-Bildungszentrum – nicht die großen, millionenschweren im Gymnasium, über die seit Wochen heftig gestritten wird, sondern kleinere in der Grundschule.

Hier wird das Foyer umgestaltet, so dass das nahe Lehrerzimmer erweitert und ein Büro für die Schulsozialarbeit entstehen kann. Zudem sollen die großen, schweren Türen am Eingang, die gerade Grundschülern große Probleme machen, verschwinden und eine Neugestaltung aus Aluminium und Glas erfolgen.

Auftrag im Wert von 95 000 Euro

Die Auftragsvergabe war gar nicht so einfach. Da die Arbeiten möglichst noch in den Ferien erledigt werden sollen und auf Grund der Urlaubszeit kaum Firmen zur Verfügung stehen, wurde nur ein Angebot von einer örtlichen Firma (Gassert) eingeholt. An diese soll nun der Auftrag für die Arbeiten zum Preis von rund 95 000 Euro vergeben werden.

Weitere wichtige Themen sind die Vergabe der Dacharbeiten im Kindergarten Altenbach zum Preis von 79 000 Euro sowie Bauanträge zur Bebauung auf dem Gelände des ehemaligen Kreisaltenheims. -tin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018