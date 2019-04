Schuldenstand sinkt, Mitgliederzahl auch

Der Kraft-Sport-Verein Schriesheim leidet unter erheblichem Mitgliederschwund. Zählte der Verein im Jahre 2011 noch 1611 Mitglieder, so ging diese Zahl seither auf aktuell 1027 zurück. Dies wurde auf der jüngsten Hauptversammlung des KSV bekanntgegeben. Der Vorstand unter Leitung von Herbert Graf will sich dem in Zukunft verstärkt widmen.

Vom Rückgang betroffen sind alle Abteilungen mit Ausnahme von Judo und Boxen. Einen besonders herben Einbruch musste der Fanfarenzug verschmerzen. „Wenn wir da nicht entgegenwirken, können wir die Abteilung dicht machen“, formulierte Graf. Einen weiteren Negativtrend, an dem es zu arbeiten gilt, erkannte Graf im Kinderturnen. Der Vorsitzende rief alle Mitglieder auf, aktiv Mitglieder zu werben.

Verbindlichkeiten reduziert

Als vor einem halben Jahr Sven Witteler seinen Rücktritt wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ erklärte, übernahm Graf den Vorsitz. Der neue Vorstand fuhr einen strikten Sparkurs und konnte die Schulden um mehr als 20 000 Euro reduzieren. Verstärkt arbeiten müsse man jedoch am Vereinssponsoring.

„Wir haben ein Team, das unermüdlich im Einsatz ist“, lobte der Vorsitzende. Die internen Querelen haben sich laut Graf gelegt. Doch zu seinem Bedauern gebe es „im Verein immer noch einige, die nicht verstanden haben, was Zusammenarbeit und gegenseitiger Respekt bedeutet.“ Sein Appell lautete: „Wir treten nach außen als KSV auf und nicht als einzelne Abteilungen.“

Graf freute sich auch, dass es gelungen sei, den Kontakt zum Bürgermeister und zur Verwaltung zu normalisieren. „Ich kann sogar behaupten, dass der KSV ein freundschaftliches Verhältnis zum Rathaus pflegt“. Graf berichtete darüber, dass es im Bezug auf Kommunikation einige Veränderungen gegeben habe. „Wir wollen eine offene Kommunikationspolitik betreiben“, so Graf.

Als „tolle Sache“ bezeichnete er das Angebot Reha-Sport im Fitnesstreff, das am 18. April vom Deutschen Olympischen Sportbund zertifiziert und damit als Gesundheitsstudio empfohlen wurde. Erfreulich sei auch gewesen, dass nach einer Pause der Kinderfasching wieder stattfinden konnte; auch die Theatergruppe für Kinder habe sich im Verein gut etabliert. In seinem letzten Bericht als Beiratsvorsitzender bestätigte Karlheinz Würz, dass sich der Verein derzeit finanziell auf einem guten Weg befindet. Zudem kündigte er an, sich nicht mehr um den Vorsitz im Beirat zu bewerben; er werde aber als Mitglied im Beirat weiter mitarbeiten.

Rolf Schuster für 65 Jahre geehrt

Im Rahmen der Jubilarehrung ausgezeichnet wurden folgende Mitglieder: für 65 Jahre Rolf Schuster, für 60 Jahre Heinrich Ratzel, Horst Scherer; für 50 Jahre Erika Bahr, Hilde Frenz, Anneliese Gehrig, Ingrid Grahl, Renate Hirsch-Winker, Hilde Keller, Brigitte Möll, Else Schmitt, Monika Wehweck, Walter Klein, Willi Krämer, Peter Riehl; für 25 Jahre: Stefan Feller, Dietrich Nährig, Thomas Rath, Richard Zirkel.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019