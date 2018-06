Schulen als Schwerpunkt

Anzeige

Üblicherweise tritt der Schriesheimer Gemeinderat um 19 Uhr zu seinen öffentlichen Sitzungen zusammen. Heute beginnt die Bürgervertretung im Ratssaal jedoch bereits um 18 Uhr. Denn die Stadträte haben eine lange Tagesordnung mit einigen schwergewichtigen Themen.

Neben der Frage, wie es mit der Sanierung im Bildungszentrum weitergeht (der „MM“ hat gestern ausführlich berichtet), steht auch ein Sachstandsbericht über die Schadstoff-Untersuchung in der Kurpfalz-Grundschule auf der Tagesordnung.

Wie Stadtbaumeister Markus Schäfer dem „MM“ vorab mitteilte, haben die Messungen ergeben, dass in den Räumlichkeiten „keine künstlichen Mineralfasern (KMF) in der Raumluft in kritischen Dimensionen festgestellt werden konnten.“