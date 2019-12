Schulhof wird zur Bühne für Sänger

Seit rund zwölf Jahren läuten die Altenbacher Chöre am Samstagabend musikalisch den vierten Advent ein. Dazu erleuchteten am Wochenende viele Lämpchen den Schulhof.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn strömten die ersten Altenbacher Bürger zum Schulhof, um sich einen guten Stehplatz zu sichern. Glücklicherweise war aber von fast allen Plätzen aus die Bühne gut zu sehen – auch für die jüngsten Besucher. Großen Ansturm gab es auch auf die Verkaufsstände mit Bratwürsten, Glühwein und hausgemachtem Eierlikör ausgeschenkt im Waffelbecher. Der Förderverein verkaufte an seinem Stand frische Waffeln und war dieses Jahr das erste Mal bei der Veranstaltung dabei. Von dem Erlös profitieren die Grundschulkinder.

Jürgen Fitzer, der Vorsitzende des MGV Liederkranz Altenbach, warb für die Mitgliedschaft im Förderverein und kündigte an, das der MGV den eingenommenen Betrag nochmals großzügig aufstocken werde.

In seinen Grußworten betonte der Vorsitzende, wie wichtig es sei, Veranstaltungen dieser Art auch künftig weiterzuführen. „Bei diesem kleinen Konzert steht die Begegnung im Vordergrund.“

Den musikalischen Auftakt machte der Schulchor der Altenbacher Grundschule unter der Leitung von Martin Wörner, der mit seinen jungen Sängern Lieder mit Witz und Charme einstudiert hatte. Die Schüler erzählten in den Liedern davon, was so alles schief gehen kann, wenn Papa Plätzchen backt, die am Ende bei den Vögeln doch Abnehmer finden. Und als Zugabe gab es dann noch „einen Tee zur Winterzeit“.

Der MGV Liederkranz ließ nach dem Glockengeläut der Kirche unter der Leitung von Han-Peter Pröll selbst gesanglich die „Weihnachtsglocken“ erklingen, brachte dem Advent „ein Leuchten“ und verkündete „s‘ist heilige Nacht“.

Musikalische Vielfalt

Der evangelische Kirchenchor unter der Leitung seines neuen Dirigenten Christian Kurtzahn erzählte „von einer langen Zeit in Bethlehem“, das „Joy to the world“ (deutsch: „Freude in die Welt“) brachte. Der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Irmgard Menz setzte an diesem Abend nicht nur auf die Auswahl bekannter Weihnachtslieder wie „Kommet ihr Hirten“ und „Tochter Zion“, sondern lenkte den Blick auch auf „African Noel“ und setzte damit einen musikalischen Akzent.

Den Abschluss des festlichen Weihnachtssingens machte der Dossenheimer Marcel Hamaekers mit seiner Big-Band. Im Anschluss standen die Besucher dick eingepackt in Jacken und Mänteln gerne noch eine Weile zusammen, um zu plaudern und noch einmal die Verkaufsstände mit Glühwein und Waffeln aufzusuchen. greg

