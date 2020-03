Schulleiter sieht sich bestätigt

Schriesheim.„Im Nachhinein ist man immer schlauer“, sagt Wolfgang Metzger. Der Leiter des privaten Heinrich-Sigmund-Gymnasiums schickte zu Wochenbeginn Schüler nach Hause, die aus dem Urlaub in Südtirol zurückkehrten. Wenig später, sagt er, habe das Ministerium die Liste der Corona-Risikogebiete geändert, Südtirol sei nicht mehr vorgekommen. Die Schriesheimer Schule und eine Einrichtung aus Hockenheim hätten Kinder heimgeschickt, danach kam die Aufforderung aus dem Ministerium, sie wieder zum Unterricht zuzulassen, berichtet Metzger im Gespräch mit dieser Redaktion.

Am Freitag dann die Wende um 180 Grad. Das Kultusministerium teilt mit, dass die Liste am Freitag, 6. März, erweitert wurde um die „Autonome Provinz Bozen-Südtirol.“ Für alle Rückkehrer gilt nun, dass sie 14 Tage lang daheim bleiben sollen. „Am Anfang wird man immer belächelt“, sagt Metzger, der gleichwohl erleichtert ist, „jetzt zu erfahren, dass unsere Entscheidung richtig war.“ Er habe sich an die Ratschläge des Robert-Koch-Instituts gehalten; das Virus müsse ernst genommen werden, sagt er: „Man kann die Gefahr wegreden, aber sie ist da.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020