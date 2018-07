Schulleiterin Petra Carse: „Macht’s gut“

Anzeige

Es war der Tag, auf den die Schüler der Kurpfalzrealschule Schriesheim alle hingearbeitet hatten – die feierliche Übergabe ihrer Abschlusszeugnisse. Die Mädchen alle in langen eleganten Abendkleidern oder todschicken Cocktailkleidern, die Herren in dunklen Anzügen mit Krawatte oder Fliege, jedoch dazu meist in unpassenden Schuhen, nahmen aus den Händen ihrer Schulleiterin Petra Carse ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Zufrieden und mit Stolz unterrichtete die Schulleiterin die Gäste, Eltern und Freunde der Abschlussschüler, dass alle 73 Prüflinge bestanden hätten, ebenso elf Externe. In ihrer Ansprache dankte sie den Eltern für das Vertrauen, das sie in die Kurpfalzrealschule gesetzt haben. Sie verglich die Schulzeit mit einem Schiff im Hafen. „Schiffe sind in einem Hafen sicher, aber dafür werden sie nicht gebaut“, wandte sie sich an ihre ehemaligen Schüler. Sie setzte den Schiffsbau in einer Werft gleich mit der Realschulzeit. Dort werden die Schiffe für die große Fahrt auf offener und stürmischer See flott gemacht. „Während eurer Realschulzeit seid ihr gut auf die große und stürmische Reise ins Leben ausgestattet und vorbereitet worden“ , sagte die Schulleiterin. Sie hätten das Rüstzeug erhalten, um den richtigen Weg einzuschlagen, Orientierung zu bekommen und den Kurs zu halten. Und zum Abschied rief sie den Absolventen noch zu: „Macht’s gut“.

Die Namen der verabschiedeten Realschüler in Schriesheim 10a Lehrer: Stephan Kasper Felix Bauer, Alexander Blumenstein, Mike Engel, Tobias Heid, Julian Hutwagner, Adrian O‘Brien, Kevin Puhane, Florian Schäfer, Donat Tahiri, Sugierthan Veerakumar, Romy Josefine Bonifer, Michelle Booch, Leila Catic, Michelle Eisele, Sarah Klose, Aya Majed, Fiona Miller, Belana Mock, Amely Neumann, Kardelen Sapkur, Sarah Schubach, Kim Treuter Klasse 10b: Tanja Appel Adrian Bähr, Sebastian Bock, Lucas Gaul, Niclas Gehrisch, Manuel Glock, Maksym Koltun, Max Mayer, Marcel Ognjan, Nils Richter, Luke Schneider, Jannik Theis, Jasmin Böse, Sara Gomoluch, Jessica Gruninger, Gloria Günther, Stella Marie Hampel, Berit Hartmann, Alessia Kanzler, Julia Lang, Jule Müller, Jessica Platten, Lara Schollenberger, Nathalie Schuler, Marie Seyboth, Chelsey Stahl, Jule Walz. Klasse 10c Klassenlehrerin: Ute Johnscher David Alles, Andreas Bräumer, Leon Donat, Luis Esser, Dominik Fischer, Janik Funk, Vincent Hildenbeutel, Denis Krämer, Marcel Ludwig, Nico Siegmund, Jay Deen Snapova, Lars Stephan, Patrick Andreas Wolf, Eva Carolina Bauer, Sophie Gieding, Jana Grieshaber, Janina Hutzl, Chiara Kanzler, Mareike Oberste-Lehn, Rebecca Jane Schellhammer, Clara Maria Schillinger, Anique Chantal Schössow, Nele Spies, Nicole Spitzmüller, Helen Weinzierl. Schulbeste: Stella Hampel 10b (1,4), Klassenbeste 10a Kim Treuter (1,6) Klassenbester 10c Andreas Bräumer (1,4). greg

„Ihr habt ein großes Ziel erreicht“, gratulierte Bürgermeister Höfer. Sicher seien die letzten Wochen mit dem Prüfungsstress nicht leicht gewesen, doch die Anstrengungen und Mühen hätten sich gelohnt. „Jetzt stehen alle Türen offen“ und er bestärkte sie, einen Weg zu finden und diesen zu gehen. „Egal welchen Weg ihr einschlagt, die Realschule hat euch das notwendige Rüstzeug gegeben“. Er machte ihnen Mut, Wünsche und Träume umzusetzen.