Schulsanierung hat begonnen

Neueste Entwicklung in Sachen Kurpfalz-Schulzentrum: Das Darmstädter Architektenbüro Dierks Blume Nasedy hat die Vorarbeiten abgeschlossen. „Leistungsphase 1“ nennt sich die Grundlagen-Ermittlung offiziell, die Sebastian Bohnekamp jetzt im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) vorstellte. „Die Arbeiten“, erklärt der Architekt, „werden in drei Bauabschnitte unterteilt.“ Bis zum 15. Juni müsse begonnen werden, umreißt Bauamtsleiter Markus Schäfer den eng gesteckten Zeitplan, den die Stadt einhalten muss, um die angekündigten Fördermittel von 6,73 Millionen Euro zu bekommen.

Zugleich atmet er auf: „Dafür ist nicht die erste Handwerkerrechnung, sondern die des Dienstleisters erforderlich.“ Die hat die Stadt nun, was bedeutet, dass offiziell mit der Baumaßnahme begonnen wurde. Eine der ersten Maßnahmen wird die Errichtung der „Interimsbauten“ sein, die für die nächsten Jahre auf dem Lehrerparkplatz stehen. Dafür braucht es keine weiteren Vorbereitungen des Untergrunds, sagt Bohnekamp, gießt aber gleich Wasser in den Wein: Denn die Bäume, die an dieser Stelle stehen, müssen gefällt werden. Nicht nur wegen der Bauten, sagt der Architekt: „Sondern auch, weil die Grundleitungen schon so durchwurzelt sind, dass sie den Parkplatz nicht mehr entwässern könnten.“

35 Parkplätze fallen weg

Ein weiterer Baum muss entfernt werden; an seine Stelle kommt das Übergangsquartier für die Musikschule. Insgesamt 35 Parkplätze fallen der Maßnahme nach den Sommerferien zum Opfer. Sie sollen zum einen ersetzt werden durch die Fläche der einstigen Bushaltestelle, zum anderen auf einem Privatgelände entstehen, das die Stadt dafür anmieten will. Der Zugang zur Sporthalle und die dortigen Stellplätze müssen erhalten bleiben.

Der „Interimsbau“, wie Bohnekamp die Containeranlage nennt, bekommt drei Stockwerke und ein Pultdach. „Zugegebenermaßen nicht schön“, sagt er, verweist aber darauf, dass die Kosten für die Notquartiere niedrig bleiben sollen. Weiter geht’s mit den Baumaßnahmen: Schadstoffsanierung, Bauphysik, Baugrund-Untersuchungen, Statik, Brandschutz und Fluchtwege sind die einzelnen Bereiche, Haustechnik ein anderer. Sie soll auf den neuesten Stand gebracht und zentral in einem Kellerraum untergebracht werden. Neu organisiert wird zudem die Lüftung für die Fachräume, die anders angeordnet werden sollen. Ein neuer Aufzug soll das alte, nicht barrierefreie Modell ersetzen. Einer der größten Brocken dürfte aber wohl die Fassade werden. Hinter den Metall-Elementen stecken verschieden starke Aufbauten, lässt Bohnekamp den ATU wissen. Die ältesten Gebäudeteile wurden mit Nachtspeicheröfen versehen, für die Aussparungen geschaffen wurden. Anderswo wurden Zentral- oder Bodenheizungen verlegt, weshalb die Brüstungen entsprechend schmaler ausfielen.

„Es gibt für die Sanierung zwei Varianten“, sagt der Planer: Bei der ersten würde die „thermische Hülle“ nach hinten verlegt und „gerade durchlaufen“, bei der zweiten bleibe optisch alles beim Alten. Bleibt die Stadtbibliothek, die mit untersucht wurde: Sie hat mit einer schlechten Belüftung sowie starker Aufheizung im Sommer zu kämpfen. Weil hier Leitungen durchlaufen, die saniert werden, müsse die Einrichtung „mindestens acht Wochen“ schließen, sagt Bohnekamp. Bleibt die Frage, ob im Zuge der Sanierung hier auch noch Verbesserungen vorgenommen werden sollen; auf Nachfrage von Ratsmitglied Herbert Kraus erklärt Schäfer: „Wir wissen noch nicht, was gemacht werden muss und was es kostet.“

