Schulsanierung im Gemeinderat vertagt

In seiner anstehenden öffentlichen Sitzung am 21. November wird der Schriesheimer Gemeinderat entgegen der veröffentlichten Tagesordnung noch nicht die Vergabe der Planung für die Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum diskutieren. Dies teilte Stadtbaumeister Markus Schäfer gestern mit. Ursprünglich war geplant, in dieser Sitzung den Auftrag zur „Generalplanung“ für das Mammutprojekt zu vergeben. Wie Schäfer erläuterte, haben die Anbieter, die sich im Rahmen der – auf Grund der Höhe der Auftragssumme europaweiten – Ausschreibung gemeldet haben, das Recht, sich ausführlich vorzustellen. Um dies sicherzustellen und keine Verletzung von Fristen zu riskieren, sei die Vergabe auf die folgende Ratssitzung am 19. Dezember verschoben worden. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018