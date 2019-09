Schulsanierung nimmt letzte Hürde

2 Fotos ansehen Auch Musikschule und Stadtbibliothek sollen saniert werden. © Schwetasch

Das seit sechs Jahren diskutierte Millionenprojekt der Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum Schriesheim hat seine letzte kommunalpolitische Hürde genommen: Nach mehrstündiger Diskussion stimmte der Gemeinderat am Mittwochabend um 21.10 Uhr einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung mit breiter Mehrheit zu. Dagegen votierte alleine die Grüne Liste. Allerdings deckelte das Stadtparlament den Kostenrahmen auf 21,5 Millionen Euro.

Der Entscheidung gehen dramatische Stunden voraus. Zuerst ist kein Vertreter des Architektenbüros anwesend, als der Tagesordnungspunkt aufgerufen wird; ein anderer wird daher vorgezogen. Inzwischen treffen die drei Planer ein.

Bereits zu Beginn richtet Bürgermeister Hansjörg Höfer einen eindringlichen Appell an den Gemeinderat: „Wenn es heute keine Zustimmung gibt, ist dies das Ende der Sanierung des Gymnasiums, bevor sie beginnt.“ Stadtkämmerer Volker Arras versichert dem Gremium, das Projekt sei für die Stadt Schriesheim finanzierbar, sogar auch ohne Ausweisung eines Neubaugebietes, dessen Grundstückserlöse in Höhe von sechs Millionen Euro für das Jahr 2023 eingeplant sind – das ist neu.

Auch was die Architekten zu sagen haben, ist eine Überraschung. Innerhalb von wenigen Tagen ist es ihnen gelungen, in ihrer Kalkulation mehrere Millionen Euro einzusparen. Am Ende pendelt sich das Volumen auf 21,5 Millionen Euro ein.

Vertagung abgelehnt

„Das ist ein Unding“, reagiert Grünen-Stadtrat Robert Hasenkopf empört und kritisiert damit die kurzfristige Vorlage der neuen Zahlen: „Diese Entwicklung ist für uns in dieser kurzen Zeit nicht nachvollziehbar.“ Er beantragt eine Vertagung.

Dem widerspricht Bürgermeister Höfer vehement. Eine weitere Verzögerung der Entscheidungen gefährde das gesamte Projekt: „Wir müssen bis 2022 gebaut und bis 2023 abgerechnet haben“, argumentiert er: „Dieser Zeitplan ist bereits jetzt extrem eng.“ Nach einer 20-minütigen Unterbrechung der Sitzung, in der sich die Fraktionen zu Beratungen zurückziehen, lässt er über den Vertagungsantrag abstimmen: Nur die Grüne Liste und der Einzelstadtrat der AfD sind dafür.

Also wird diskutiert, manches Argument, das bereits seit zwei Jahren kursiert, noch einmal wiederholt. „Wir sehen die Finanzierung nicht gewährleistet“, betont der Grüne Hasenkopf. Bedenken hat er vor allem wegen einer zu befürchtenden Kostensteigerung: „Beim Kindergarten betrug sie 25 Prozent.“ Schon die Kosten für die Aufstellung der Container zur Unterbringung der Schüler während der Bauphase lägen ja weit über der Kostenschätzung.

„Eigentlich habe ich eine Rede vorbereitet, in der ich die Ablehnung unserer Fraktion begründen wollte“, bekennt Bernd Hegmann (Freie Wähler): „Doch nach den heutigen Einlassungen der Planer hat sich die Situation geändert.“ Allerdings spart auch er nicht mit Kritik an der Vorgehensweise der Verwaltung: „Es wäre besser gewesen, dies frühzeitiger im Gemeinderat zu diskutieren.“

„Die Eltern haben seit 2013 für die Sanierung gekämpft“, argumentiert Christiane Haase (CDU), räumt dennoch ein: „Zu dieser Entscheidung gehört Mut.“ Allerdings stellt sie die Frage: „Was wäre die Alternative?“ Das lecke Dach, kaputte Fenster und defekte Heizung müssten trotzdem saniert und finanziert werden – „dann aber ohne den Bundeszuschuss von 6,4 Millionen Euro.“

Auch Renate Hörisch-Helligrath (SPD) widmet sich der Frage nach Alternativen. Eine sukzessive Sanierung wäre nicht unbedingt billiger, würde das Schulzentrum dagegen zu einer jahrzehntelangen Baustelle machen. Ähnlich argumentiert FDP-Sprecher Wolfgang Renkenberger. Und die vorgelegten neuen Zahlen kommentiert er gar mit dem Satz: „Heute ist ein Grund zur Freude!“

Mit Musikschule und Bibliothek

Die beiden neuen Einzelräte im Gremium, Liselore Breitenreicher von der Bürgergemeinschaft und Thomas Kröber von der AfD, verweisen darauf, dass sie bislang in den Entscheidungsprozess nicht eingebunden gewesen seien, nun aber dazu Position beziehen müssten. Um den Schulstandort Schriesheim zu erhalten und die Fördergelder nicht verfallen zu lassen, bekennt sich Breitenreicher eindeutig zur Sanierung. Kröber hält die Finanzierung über ein Neubaugebiet für riskant, dessen Verwirklichung nicht sicher sei und das er selbst grundsätzlich ablehnt. Allerdings erklärt auch er sich zur Zustimmung bereit, sofern der Kostenrahmen auf „21, 22 Millionen Euro“ gedeckelt werde.

Um 21.10 Uhr erfolgt die Entscheidung. Bürgermeister Höfer stellt das Projekt mit einem Kostenrahmen von 21,5 Millionen Euro zur Abstimmung. Verwirklicht werden soll auch die Sanierung von Musikschule und Stadtbibliothek, aber nicht ein Erweiterungsbau für die Aula. Die Mehrheit ist eindeutig: Alle Parteien stimmen zu, mit Ausnahme der Grünen Liste – der politischen Heimat des Bürgermeisters.

