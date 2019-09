Schulsanierung vor entscheidender Abstimmung

Die Debatte über die Sanierung im Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim geht in eine entscheidende Phase. In seiner Sitzung am 25. September muss der Gemeinderat über den genauen Umfang des Projektes befinden. Als erstes beriet bereits der Technische Ausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung über das Thema.

In jener Sitzung ist die Brisanz des Themas mit Händen zu greifen. Nachdem die Tagesordnung des öffentlichen Teils mit ihren Bauanträgen abgearbeitet ist, beginnt der nicht-öffentliche. Die Bürger müssen den Raum verlassen, herein treten die Planer, um mit den Räten, Schulleiter Jürgen Sollors und seinem Vize Hans-Peter Kohl den Stand des Projektes zu diskutieren.

Wie Bürgermeister Hansjörg Höfer dem „MM“ mitteilt, legten die Planer dabei erste Daten über die prognostizierten Kosten vor. Von 23 Millionen Euro soll die Rede gewesen sein; der bislang festgelegte Kostenrahmen liegt bei 21 Millionen.

„Das war jetzt keine Überraschung oder gar eine Hiobsbotschaft“, betont Höfer. „Es ist doch allen Beteiligten seit langem klar, dass dieses Projekt unsere Stadt an den Rand der finanziellen Leistungsfähigkeit bringt.“ Zudem enthalten diese Kosten auch einzelne „Pakete“ von Maßnahmen, die nicht zwingend umgesetzt werden müssen.

Aula erweitern?

Dazu zählt etwa die Vergrößerung der Aula zu einem Kulturraum für die gesamte Stadt, also einer Art Bürgersaal; im letzten Wahlkampf war dies mehrfach gefordert worden.

Ein anderes Beispiel ist die Sanierung der Räume für die Musikschule und die Stadtbibliothek. Diese beiden Einrichtungen sind zwar ebenfalls im Bildungszentrum untergebracht, die Sanierung ihrer Räumlichkeiten jedoch nicht Bestandteil des Sanierungsprojektes in dem vom Bund bezuschussten Umfang. „Wir bekommen vom Bund einen Zuschuss von 1860 Euro pro Quadratmeter“, erläutert Bürgermeister Höfer: „Wenn wir alle Wünsche berücksichtigen wollten, bräuchten wir 3200 Euro pro Quadratmeter.“ Daher komme es darauf an, Prioritäten zu setzen. Vor diesem Hintergrund sollte nach Höfers Einschätzung zum Beispiel die Erweiterung der Aula zurückgestellt werden: „Meiner Ansicht nach können wir uns das nicht leisten“, so Höfer.

Wichtiger ist dem Bürgermeister stattdessen die Sanierung der Musikschule und der Stadtbibliothek. Das sei schon aus logistischen Gründen unvermeidlich: „Auch dort müssen ja so oder so die Versorgungsleitungen neu verlegt werden.“

Ob Aula oder Bibliothek mit entsprechenden Kosten Teil des Projektes werden sollen, das muss der Gemeinderat entscheiden. Ebenso über eine erste konkrete Maßnahme: die Anmietung der Container, in denen teilweise der Unterricht des Gymnasiums während der Bauphase erfolgen soll. Die Abstimmung wird spannend, denn im Rat halten sich Anhänger und Gegner des Projektes nach wie vor nahezu die Waage. Mindestens ein Befürworter der Schulsanierung ist für diese Sitzung schon mal entschuldigt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019