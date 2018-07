Schulstadt als exklusives Hobby?

Anzeige

„Ich muss an mich halten“, bekennt Patrick Schmidt-Kühnle, als er die Diskussionsrunde beginnt. Die Darstellung der Situation im Gymnasium durch Grünen-Fraktionschef Christian Wolf kann er nicht nachvollziehen und macht eine andere Rechnung auf: „Sie hätten in Ihrer Präsentation auch andere Orte zeigen können, die nicht gut aussehen“, kritisiert er: „Es gibt Zimmer, in denen stehen Eimer, weil es reinregnet“, berichtet er. Und dann das Dauerärgernis Heizung: „Im Winter ist sie kalt, im Frühjahr heiß.“

Auch Christiane Haase erwähnt die Heizung: „Sie lief auch im Sommer bei 40 Grad – aus Angst, dass sie nicht wieder angeht“, berichtet die Elternbeiratsvorsitzende: „Ich bin daher schon sehr überrascht von Ihrer Darstellung“ entgegnet sie Wolf. „In dem seit 2008 laufenden Schulbauprozess wurde doch immer wieder klar gemacht, dass Einzelmaßnahmen nicht möglich sind“, erinnert sie: „Wenn dem so wäre, hätte die Stadt das doch schon gemacht.“ Auch ein Neubau sei keine Lösung: „Der dauert fünf Jahre, und dann gibt es die Zuschüsse nicht mehr.“

Doch es melden sich auch Redner, die Wolf beispringen und ganz grundsätzlich an das Thema herangehen: „Grundschule ist Pflichtaufgabe, Realschule und Gymnasium nicht“, sagt Jürgen Hebling. Der oft öffentlich geäußerte „Stolz auf die Schulstadt Schriesheim“ sei ein „exklusives Hobby“. Auch das Argument vom Standortfaktor kann er nicht nachvollziehen: „Familien ziehen nicht wegen eines Gymnasiums in eine Stadt, sondern wenn sie hier günstigen Wohnraum finden.“ Die Kostenschätzung von 32 Millionen nennt er „Makulatur“: „Die Baufirmen sind derzeit so ausgelastet, dass sie die Preise bestimmen können.“