Schulzentrum: Entscheidung muss am 25. Juli fallen

Schriesheims Gemeinderat ist nach wie vor uneins über die Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums. In seiner Sitzung vom Mittwochabend prallten die unterschiedlichen Meinungen über das 32-Millionen-Euro-Projekt heftig aufeinander. Ein Beschluss wurde noch nicht gefasst – er müsste aber spätestens in der Sitzung vom 25. Juli erfolgen. Ansonsten würde das Projekt auf Grund dieser zeitlichen Verzögerung seine Bundesförderung verlieren.

Es waren die Grünen, die eine öffentliche Behandlung des Themas zum jetzigen Zeitpunkt erwirkt hatten. Seit dem Grundsatzbeschluss vom März für das Projekt wurde es hinter verschlossenen Türen beraten; die Stellungnahme des Kommunalrechtsamtes, ob die Stadt finanziell zu dem Projekt in der Lage ist, bleibt für die Öffentlichkeit sogar auch weiterhin nicht zugänglich.

„Das Projekt wird die größte Investition der Stadt in der Geschichte Schriesheim“, betonte Bürgermeister Hansjörg Höfer: „Es ist ein finanzieller Kraftakt, der uns an den Rand dessen führen wird, was wir leisten können.“ Angesichts der guten Wirtschaftslage mit sprudelnden Steuereinnahmen, niedrigen Zinsen und dem Bundeszuschuss von 6,7 Millionen Euro sei der jetzige Zeitpunkt jedoch eine einmalige Gelegenheit.